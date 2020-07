Docentes universitarios quieren que se les compense el costo de la virtualidad afrontado por los trabajadores

Print This Post

Este viernes se llevó adelante una jornada nacional de lucha impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (Conadu H). La protesta es contra el pago fraccionado de los aguinaldos y exigiendo un refuerzo de emergencia del presupuesto educativa. En la provincia la medida la motorizó El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu). Desde el sindicato, Sofía Sforza adelantó a AIM que se abren nuevas instancias de reclamo por “condiciones de trabajo dignas” frente a la pandemia.

Con “una desconexión” a la modalidad virtual que se está implementando ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los docentes universitarios en Entre Ríos enrolados en Sitradu llevaron adelante una medida de protesta acordada en la entidad que los agrupa a nivel nacional, Conadu H. El reclamo sumó un rechazo al pago desdoblado de aguinaldo que ya anticipó ejecutará la Universidad Nacional de Entre Ríos, condiciones dignas y un repudio a la reforma previsional impulsada junto con la ley provincial de emergencia. Lo vivido es un anticipo de un escenario conflictivo en el que se asoma una dura discusión por los haberes, señaló a esta Agencia la referente Sofía Sforza.

Sobre este panorama, la dirigente analizó que el desoblamiento del medio sueldo anual complementario y la ley de emergencia provincial tienen en común una “crisis económica que vienen desde hace años y es profundizada por la pandemia, pero que la estamos pagando los trabajadores. Es lo que venimos denunciando. Es lo que con las leyes de ajuste provinciales, con la mentira de la palabra solidario, vienen reflejando. En este sentido, creemos necesario la acción y los trabajadores ganemos en las luchas, participando y discutiendo”, convocó. La jornada nacional de protesta surgió para este viernes “tanto como paro para quienes estamos en clases y visibilización para los que están en receso”, detalló.

La virtualidad

Sforza contó que ddesde las bases de Sitradus y desde Conadu Histórica se efectúa un diagnóstico en cual “a pesar de las diferencias en cómo se ha manejado la cuestión de la virtualidad en cada unidad académica, se entiende que la docencia universitaria ha estado corriendo detrás de la decisiones de cómo se va a virtualizar. Estamos preocupados por las condiciones materiales de los estudiantes, no solo de la computadora y material de estudios para las clases. Sabemos que muchos han perdido sus trabajos, sus padres también. No solo pensamos en la situación actual, si no en lo que se va a venir después. Cómo vamos a continuar después este proceso de virtualidad”.

En esta línea, reflexionó que “el acuerdo general es que hemos tenido que costear desde nuestros bolsillos. Computadoras, internet, compañeros que han tenido todo que pagar para mejorar sus conexiones y equipos para poder dar las clases. Y todo eso salió desde nuestros bolsillos con un aumento para este año de uno 16 por ciento aproximadamente. Cuando sabemos que por la pandemia los materiales tecnológicos han aumentado muchísimo”.

Y sobre lo que está por venir, la dirigente gremial adelantó: “Por eso impulsamos de forma urgente la discusión salarial paritaria 2020 que venció ahora en julio ya está vencido en acuerdo 2019. Y que sea tenido en cuenta todas estas cuestiones. Cómo se ha depreciado nuestro salario teniendo que bancar toda la virtualidad desde nuestro bolsillo. Venimos denunciando que todas las medidas, leyes, desde el fraccionamiento de nuestros aguinaldo hasta esta emergencia lo que hacen es descargar todo el costo de la crisis sobre nosotres y seguimos sin impuestos a las ganancias ni grandes fortunas y renegociando la deuda. Por eso insistimos que la plata tiene que sacarse de ahí y no depreciando aún más nuestros salarios y condiciones de vida”.

Por último, la docente remarcó que los sectores de agro han seguido produciendo, las grandes empresas han seguido sus producciones “y en ese sentido todo esto se hace más injusto” que sigan costeando la crisis los asalariados.