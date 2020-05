Docentes y trabajadores de salud se movilizaron en Paraná.

Connect on Linked in

Agrupaciones sindicales de izquierdas marcharon hoy en la capital entrerriana a Casa de Gobierno, para reclamar la reapertura de paritarias, el pago de un bono extra y la reglamentación del trabajo a distancia, registró AIM. También, exigieron que se invierta en el sistema de salud.

En la movilización -que inició en las oficinas del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y marchó a Casa de Gobierno- confluyeron trabajadores de la educación y la salud, “porque son dos pilares fundamentales que necesitan que el gobierno escuche sus reclamos”, dijo a esta Agencia César Baudino, referente del Colectivo de trabajadores por la ventana, quien precisó que exigen “una serie de demandas salariales y de condiciones laborales”.

Los trabajadores reclaman “la reapertura de paritarias, ya que el sueldo se vio deteriorado por el congelamiento de las negociaciones colectivas, ya que a cinco meses de iniciado el año no hubo recomposición salarial con una inflación de más del diez por ciento y, también, se pide un bono extra, ya que el Estado (que se quiere desentender de la educación) se vio favorecido con esta situación porque no tiene que sostener escuelas, materiales pedagógicos y didácticos que hoy los tiene que poner el trabajador”.

Además, se pide la reglamentación del teletrabajo, ya que el trabajo a distancia “complicó a los docentes de una forma tremenda, porque ahondó las diferencias y laboralmente implica más horas de trabajo sin infraestructura y recursos, por eso se demanda una reglamentación, pero no una reforma de la Ley de Educación nacional que es generalista para decir que se hace algo cuando, en realidad, no se resuelve nada y podría dejar la puerta abierta para que los gobiernos flexibilicen la educación presencial, que es fundamental e irremplazable”.

También, Baudino contó que no sólo afecta a los docentes sino que, también, impacta sobre los educandos el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), ya que “realzó las diferencias sociales; en algunas escuelas el 50 por ciento de los estudiantes tienen muchísimas dificultades para conectarse y en algunos casos no se conectaron nunca, por lo que ahí vemos que no hay datos, que en muchos casos el celular es el medio de comunicación de muchos hogares y que el hacinamiento (falta de espacio) para el trabajo que se requiere para el estudio no está y eso se agudiza más en las escuelas para adultos (donde los estudiantes no tienen trabajo y el que poseen es precario)”.

Para resolver este conflicto, los docentes pidieron que el Estado retome el plan Conectar igualdad, pero solicitaron que “llegue a todas las modalidades”.

Salud y sistema previsional

Por otro lado, Baudino indicó que “se reclama el bono de 5.000 pesos para todos los trabajadores de salud, ya que no impactó en quienes desarrollan sus tareas en centros de salud”, e insumos: “Ya que ni siquiera había chaquetas en los centros de salud de Paraná”.

También, “tenemos planteos para Iosper que hizo abandono de persona en muchísimas cuestiones”, dijo Baudino.

Además, remarcó que los trabajadores defenderán el sistema previsional entrerriano, “ya que hay un intento de los gobiernos de modificar las Leyes previsionales para quitar derechos a los trabajadores, iniciativa que resistiremos en la calle porque la 8732 no se toca”.

¿Quiénes convocaron?

La protesta fue convocada por Alternativa docente y la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática (Ancla) del Movimiento de Trabajadores Socialistas-Nieva Izquierda; Docentes de base del POP; colectivo de trabajadores Por la ventana; colectivo Cimarróin; Ate Violeta y verde; Conti-Santoro; y delegados y docentes auto-convocados.