Dudas, Netflix y una investigación fallida en el 5º aniversario de la muerte de Nisman

Este viernes en Paraná se realizará un nuevo acto recordando el fallecimiento del ex fiscal Federal del caso Amia. En diálogo con AIM, el titular de la filial Entre Ríos de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Pablo Soskin, habló del particular contexto de este nuevo recordatorio en que volvió a ponerse el hecho sobre el tapete. Sobre la investigación inicial sostuvo que fue errónea y desprolija, y deslizó críticas al documental recientemente estrenado por el servicio de TV por streaming.

“A mi criterio la forma en que se investigó inicialmente la muerte de (el ex fiscal Alberto) Nisman, de la que todos fuimos testigos a través de la prensa fue por lo menos errónea, desprolija”, sostuvo a esta Agencia el titular de la Daia local, Pablo Soskin. Sus apreciaciones se dan previo a un nuevo aniversario de la enigmática muerte del funcionario judicial que tuvo a cargo la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires.

Este 17 de enero, a las 12 horas, se realizará el tradicional acto en Plaza 1º de Mayo de la capital provincial, a cinco años de haberlo encontrado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de complejo Torres Le Parc. En esta oportunidad se contará con presencia especial de Delia Sisro, coautora del libro “Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo”. En este sentido, el presidente de Daia Entre Ríos adelantó que “el acto sigue la misma línea de los anteriores pero lógicamente tendrá matices especiales atendiendo a algunas cuestiones que se han suscitado en estos días. Lógicamente que la base constitutiva del evento es el pedido de Justicia por la trágica muerte del fiscal Nisman siguiendo el criterio adoptado, prima facie, por la justicia al considerarlo un magnicidio relacionado con su denuncia respecto del encubrimiento del Atentado a la Amia mediante la firma del Memorándum con Iran”, planteó. “Justamente es por ello la importancia de la presencia, como principal oradora a Delia Sisr. Poder escuchar a una persona que ha investigado a fondo el caso es una forma de dar mayor claridad a la población sobre un terrible hecho que todavía algunos sectores quieren enlodar”, afirmó Soskin.

Justamente respecto al contexto en que se da este nuevo recordatorio, donde el caso ha vuelto al debate público en parte de una popular serie documental que este enero estrenó en su plataforma el servicio de TV Netflix, el referente de la comunidad judía apuntó que “es importante aclarar que si bien no hay una sentencia definitiva (sobre la muerte del fiscal), transcurrido estos cinco años, la Justicia de nuestro país ha considerado que la hipótesis más fuerte es la del homicidio. Que la causa haya tenido un cambio de jurisdicción al fuero Federal y que el caso se esté tratando como un asesinato no son cuestiones que deben ser minimizadas. Lógicamente que uno no está conforme con los tiempos transcurridos, pero si analizamos el accionar del fuero judicial inicial y la situación actual en el fuero federal, creo que hay una clara y evidente diferencia”.

Concretamente sobre el audiovisual que realizó la multinacional norteamericana, Soskin afirmó: “El documental que ha lanzado Netflix por estos días no constituye, a mi criterio, un estudio exhaustivo respecto de la muerte del fiscal. Más allá de que haya generado nuevamente el debate público. Analizar la muerte de Nisman sin hacer un estudio a fondo de la denuncia de encubrimiento que formuló me parece un trabajo incompleto que puede llevar a cualquier persona hacia conclusiones erróneas”.

Por último, desde Daia y la Asociación Israelita de Paraná y la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos, reiteraron la invitación a toda la sociedad a participar del acto de este viernes.