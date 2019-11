Dudas sobre el nuevo gabinete económico

Print This Post

A una semana de que finalmente se devele el misterio y el presidente electo, Alberto Fernández, anuncie el gabinete, los rumores y las especulaciones sobre quiénes ocuparán los cargos clave en el área económica son cada vez mayores. Suben algunos; se bajan otros. Todo es incierto. Ni los propios alfiles del círculo rojo saben qué lugar les tiene preparado el mandatario electo. Y esta situación genera un creciente grado de preocupación e incertidumbre en el sector privado, que está a la espera de definiciones para delinear líneas de acción.

El economista del Grupo Callao, Matías Kulfas, sigue siendo uno de los principales interlocutores económicos de Fernández y si bien es el candidato con más condiciones de ocupar el Ministerio de Producción, no se descarta que pueda hacerse cargo de Economía, si es que no surge un “tapado» para ese lugar.

El académico de la Universidad de Columbia, Martín Guzmán, también suena fuerte para manejar Hacienda y Finanzas, ya que tiene una amplia trayectoria internacional en el estudio de las reestructuraciones de deuda soberanas. Pero también podría hacerse cargo de una unidad especial sobre deuda creada por fuera de Economía. Hoy, todo es posible, repiten cerca del gobierno electo.

Quien ya salió del radar para conducir el palacio ubicado en Yrigoyen 250 es el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, ahora de viaje por Europa. Había comenzado el diseño de un plan económico junto a un equipo de varios colegas y diseñado una intensa agenda de reuniones con entidades financieras, pero por ahora quedaron en stand by.

El ex secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, integraba ese grupo, pero no se descarta que sea, igualmente, parte del equipo económico. Nielsen, a su vez, ocupará algún puesto, pero no será en Hacienda, dijeron fuentes cercanas a Fernández. La especulación es que podría desembarcar en YPF o en la Secretaría de Energía, ya que viene trabajando en un plan para el desarrollo de Vaca Muerta desde hace largos meses.

La economista Cecilia Todesca integra el círculo de máxima confianza del presidente electo. Pero según lo que trascendió hasta ahora, no ocuparía ningún puesto de trinchera. Se la menciona como asesora económica dentro de la jefatura de Gabinete, que estará al frente de Santiago Cafiero. También había trascendido que su pareja, Martín Abeles, estaría siendo sondeada para Economía, lo que fue completamente descartado por fuentes cercanas al economista que hoy conduce la oficina de la Cepal en Buenos Aires.

¿Cuáles son los puestos del gabinete económico con mayores definiciones?

La presidencia del Banco Central estaría definida para Miguel Angel Pesce, quien fue vicepresidente de la autoridad monetaria entre 2004 y 2015 y persona del círculo de confianza de Alberto Fernández. Condujo la entidad entre el 29 de enero y el 3 de febrero de 2010, hasta que arribó Mercedes Marcó del Pont, quien tiene todas las fichas puestas para conducir la Afip.

Marcó del Pont es muy amiga del presidente electo y viene trabajando en los equipos técnicos desde que comenzó la campaña. Fuentes allegadas a la economista y ex funcionaria aseguraron que no quería puestos de gran exposición, por lo que quedó nominada para conducir el organismo recaudador. Como directores de la DGI y la Aduana, se mencionan a Rubén Marchevsky y Carlos Sánchez, respectivamente. El primero es el actual presidente del Tribunal Fiscal y el segundo fue titular de la Aduana durante la gestión de Ricardo Echegaray.

Otro de los puestos definidos es la dirección de la Anses. Fuentes cercanas a Fernández confirmaron en los últimos días que ese cargo será ocupado por Alejandro Vanoli, quien fue presidente del Bcra y titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También fue oficializado el ofrecimiento que el presidente electo le hizo al economista Marco Lavagna para hacerse cargo del Indec, hoy conducido por Jorge Todesca. Esta definición fue leída por el mercado como una buena señal por parte del gobierno entrante, ya que garantiza la independencia del instituto, luego de varios años del organismo intervenido. Para el Pami, a su vez, se menciona con fuerza a Luana Volnovich.

Segundas líneas

Las demoras en los anuncios del gabinete económico retrasan, por ende, la definición de las segundas líneas. Matías Kulfas tiene un equipo que viene trabajando con él desde hace tiempo, cada uno en un área diferente, y que lo acompañan a las reuniones con empresarios. Se trata de Ariel Schale, que proviene de la Fundación ProTejer y que podría ocupar la Secretaría de Industria; Gabriel Delgado, mencionado como eventual secretario de Agricultura; y Guillermo Merediz, con potencial para ocupar la subsecretaría Pyme.

También forma parte del grupo de economistas allegados Paula Español, quien fue subsecretaria de Comercio Exterior durante la gestión de Axel Kicillof en Economía. Su nombre suena para Comercio o para un puesto similar de impulso a las exportaciones dentro de la Cancillería.

Para el área de Minería, se menciona al ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, hombre de Sergio Uñac, y para ocupar la silla de Energía, en tanto, más nombrado es Sergio Lanziani, el ministro de Energía de Misiones. Para Infraestructura, que podría ser ministerio, el candidato con más chances es Gabriel Katopodis, actual intendente de San Martín y albertista de la primera hora.

El diputado José Ignacio de Mendiguren también circuló en los últimos días para varios puestos. Sergio Massa lo quiere impulsar para hacerse cargo del Banco Nación, pero él se resiste. Prefiere quedarse en el Congreso, aunque no descartaría presidir el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), donde el gobierno que llega prevé inyectar importantes fondos para utilizarlo de impulsor de créditos a la producción.