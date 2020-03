Print This Post

El ayuno potencia la eficacia de la inmunoterapia frente al cáncer. Los periodos de ayuno controlados son capaces de incrementar la eficacia del tratamiento del cáncer de pulmón más frecuente.

Investigadores del Cima Universidad de Navarra han observado que el ayuno temporal podría mejorar la eficacia del tratamiento con inmunoterapia del cáncer de pulmón de células no pequeñas, el más frecuente. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature Cancer.

Basándose en estudios que indican que el ayuno ayuda a reactivar la inmunidad antitumoral y mejora la capacidad terapéutica de la quimioterapia, diseñaron un método para averiguar cuál es el verdadero rol del ayuno en la inmunoterapia y confirmaron que los ciclos de ayuno intermitente potencian la denominada capacidad antitumoral anti-PD-1 en modelos animales de cáncer de pulmón.

¿Cómo actúa el ayuno frente al cáncer?

Los expertos analizaron los procesos moleculares que rigen este hallazgo y descubrieron que el ayuno disminuye los niveles de «factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF 1)», lo que hace a las células tumorales más sensibles al tratamiento con inmunoterapia.

¿Qué indican los resultados?

Los resultados indican que los afectados de cáncer de pulmón con niveles altos de IGF-1 circulante responden peor a la inmunoterapia basada en anti-PD-1. Estos pacientes podrían beneficiarse de la terapia con ayuno intermitente, pero antes de incluirlo en los protocolos de tratamiento son necesarios más estudios con personas.

Como explica Rubén Pío, uno de los autores que firman el estudio, «estos descubrimientos podrían ser la base para evaluar la capacidad del ayuno temporal, o de la inhibición de IGF-1, para mejorar el rendimiento de la inmunoterapia frente al cáncer, en el marco de ensayos clínicos».

