El equipo económico trabaja en el Presupuesto 2021

El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó este miércoles una reunión con su equipo de funcionarios para avanzar en los lineamientos de cara a la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2021, así como en la definición de políticas económicas para enfrentar los efectos de la pandemia.

El titular del Palacio de Hacienda y su gabinete analizaron también la situación que atraviesan las economías regionales, a partir del freno en la actividad por los efectos del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto para evitar la propagación del Covid-19.

Asimismo, Guzmán y los funcionarios pasaron revista a una serie de videoconferencias internacionales en las que tienen previsto participar en los próximos días, entre ellas, un encuentro de la Coalición de ministros de Finanzas para el Cambio Climático y una reunión de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Del encuentro, en la sede del Palacio de Hacienda, participaron los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; Hacienda, Raúl Rigo; Finanzas, Diego Bastourre; Política Tributaria, Roberto Arias; y Legal y Administrativa, Viviana Salas.

También estuvieron la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco; el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, y el jefe de Gabinete, Gonzalo Guilardes.

Reacción de radicales

Tras conocerse esa información, diputados radicales mostraron preocupación ante el anuncio de que se esté trabajando en el Presupuesto 2021, mientras que el Presupuesto correspondiente a 2020 aún no fue presentado.

“Corresponde y es correcto que están trabajando en el Presupuesto 2021, ya que deben presentar en breve un avance al Congreso, pero al mismo tiempo está muy mal y es algo injustificable que no hayan presentado nada del presupuesto para este año. A esta altura ya no hay ningún tipo de justificación alguna para que no lo presenten”, señaló Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

En este sentido, el diputado Facundo Suárez Lastra dijo: “Ya que se pusieron a trabajar en el Presupuesto del 2021, podrían mandar el Presupuesto de este año, así tenemos idea de que prioridades en gasto y obras están previendo. El Congreso lo está esperando desde diciembre”.

Por su parte, la diputada Gabriela Lena afirmó que “al 27 de mayo de 2020 todavía no presentaron el presupuesto de este año. ¿Tienen idea hacia dónde vamos? Definitivamente no tenemos plan económico para hacerle frente a lo que queda de 2020”.

“El ministerio de Economía comunica que están trabajando en el Presupuesto 2021. Se ve que el Presupuesto 2020 ya no piensan presentarlo”, señaló por su parte Alejandro Cacace. Y Federico Zamarbide agregó: “Estimado Martín Guzmán antes de preparar el Presupuesto 2021, tienen que presentar el 2020. Lo estamos reclamando hace bastante”.