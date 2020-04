El esfuerzo docente para garantizar el derecho a la educación en cuarentena

Print This Post

El magisterio delineó estrategias para garantizar el derecho a al acceso a la educación ante el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo). La crisis sanitaria dejó en evidencia la desigualdad material en todo el país. Ante una realidad distópica, el esfuerzo, la solidaridad y la empatía son el sostén de una sociedad corroída por las consecuencias del neoliberalismo, confirmó AIM.

La emergencia devela batallas que se dan, en diversos ámbitos, para garantizar derechos a población que se encuentra en diferentes condiciones de vida. En las escuelas rurales, habitualmente, el camino es más sinuoso: distancias, falta de conexión y la situación socioeconómica de cada familia hacen más complejo el escenario.

A la escuela rural 68 de Puerto Víbora asisten 50 chicos. Muchos de ellos deben recorrer largos trayectos para poder estudiar, pero hoy “estamos todos –en la ciudad y la ruralidad- a distancia”, apuntó a esta Agencia la directora de la institución, Lorena Weisheim.

En las ciudades es una paradoja el distanciamiento social y la cercanía generada por las Tecnologías de la Comunicación y la Información (Tics). En el campo la distancia física es constante y la presencia generada por el avance técnico es un paso que no se termina de concretar, ya que no todos las familias pueden tener conexión por sus condiciones socioeconómicas que los marginan más aún en cuarentena. Sin embargo, los esfuerzos de los docentes y los padres para que los chicos estudien se multiplican, porque no se resignan a abandonar la heroica y perenne lucha por un mundo más justo, inclusivo e igualitario.

“Cuando informaron del Aspo nosotros ya teníamos una organización previa debido a que las distancias son amplias y no nos manejamos como una escuela de pueblo o ciudad, por lo que tenemos el registro telefónico de todos los papás y hay un grupo de Whats App en el que informábamos y teníamos contacto con las familias, lo que facilitó y aceitó los engranajes para poder, de alguna forma -junto a la página de Facebook y un medio local (Informelocal)- poder comunicarnos”, apuntó la directora.

Los primeros días de la cuarentena, “se diagramó cómo se iba a hacer para que las clases se sigan desarrollando dentro de la virtualidad, por lo que se armaron grupos de Whats App por curso y se definieron actividades”.

Con esta modalidad “se presentan inconvenientes porque hay familias que tienen un solo teléfono con conexión y otras que ni siquiera pueden acceder a internet”, contó la docente, quien ilustró: “Cuando hay un solo celular (con conexión) y son más de dos o tres hermanitos quienes tienen que responder (con sus distintos niveles) se complican los tiempos; por otro lado hay quienes se quedan sin crédito y no pueden descargar los contenidos o enviar los trabajos realizados”.

Al principio se ponían plazos para las actividades pero ante las contingencia los docentes generaron andamiajes, prolongaron y plantearon otras estrategias con la comunidad para que todos puedan desarrollar las actividades, precisó Weisheim. Sin embargo, explicó que la mejor estrategia es el cuadernillo que elaboró el Estado para poder garantizar efectivamente el acceso a la educación de todos los chicos, pero apuntó que aún no llegó, por lo que esperan el arribo del material.