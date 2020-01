El Fondo Nacional Judío valora la llegada de Urribarri como embajador

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El vicepresidente del Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet LeIsrael o KKL), Hernán Felman, calificó al oficializado embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, como “una persona muy positiva, que viene a tener éxito”. Este año, el aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman coincide con el reacomodamiento de las relaciones bilaterales tras la asunción de la administración peronista/kirchnerista en la Argentina y la llegada del nuevo embajador a Eretz Yisrael.

El dirigente afirmó que «cuando todavía no se conocían las intenciones de Fernández de viajar a Israel, las señales se venían generando lentamente pero eran vistas en general de manera positiva desde Jerusalén. Las autoridades israelíes le concedieron rápidamente el plácet a Urribarri y el ex gobernador de Entre Ríos ya habló con algunos referentes latinoamericanos en Israel. Se prevé incluso que participe de los actos de la semana próxima, aun cuando no está en funciones y espera la confirmación del Senado».

Uno de los que conversaron con Urribarri es precisamente Felman, quien calificó al ex gobernador como “una persona muy positiva, que viene a tener éxito”. “Me impresionó mucho por su predisposición a las buenas relaciones” con Israel, dijo Felman.

A la llegada de Fernández la calificó de “excelente noticia”, y afirmó que “debe ser un orgullo para todos los argentinos que el Presidente concrete su primera visita al exterior en Israel, y aún más en recuerdo de la Shoá”. “Sin lugar a dudas es un buen síntoma”, redondeó Felman, mientras que para Caucino se trata de “un gran acierto” de la política exterior de Fernández.

Perfil