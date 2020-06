Connect on Linked in

El pronóstico emitido por el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil anticipó que este viernes la temperatura registraría el 0º de sensación térmica en toda la región.

El invierno es hace sentir por estos días en Entre Ríos y zona de influencias. Las bajas temperaturas registradas en la jornada de hoy, continuarán la baja, y se aguarda que para mañana pueda darse marcas mínimas de entre 0º y 3 º. La temperatura máxima también están en descenso.

Para este viernes Defensa Civil anticipa vientos débiles o muy débiles del S y SO. Poco o muy poco nuboso en las primeras horas y frío, muy frío. Tanto es que se darán probables heladas dispersas que en especial afectarían al Sur de la provincia. Este clima invernal se acentuará por la tarde con vientos débiles del S y SE, y nubosidad en aumento a parcial o altamente nuboso. Así, las mínimas están programadas entre 3º y 5° C. y la sensación térmica entre 0º a 3° C. En cuanto a la temperatura máxima pronosticada se prevé entre 11º y 12° C y la térmica por debajo, entre los 9º a 11° C.