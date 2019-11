El GEN Entre Ríos seguirá en Juntos por el Cambio

Print This Post

Luego de tratar varios trámites administrativos del partido, se intercambiaron opiniones referentes a las elecciones y sus resultados. A continuación se debatió y resolvió dar continuidad del Partido GEN Entre Ríos en Juntos por el Cambio Entre Ríos.

En tanto, se resolvió hacer pública la siguiente declaración:

“Pasado el proceso electoral de este año 2019, llega el momento del balance y de definir posiciones de cara al futuro. En Entre Ríos, democráticamente, en las elecciones provinciales la mayoría del electorado acompañó al oficialismo y le ha dado un nuevo mandato, con holgada presencia en las cámaras legislativas. Esta situación no se repitió en las elecciones nacionales, donde el mismo electorado, votó mayoritariamente por los candidatos de Juntos por el Cambio. En consecuencia, si bien el justicialismo tendrá un mayor peso institucional en la Legislatura, no debe soslayarse la expresión política del pueblo entrerriano. Aquel desequilibrio a la hora de computar bancas ha de atemperarse en atención al voto popular del 27 de octubre pasado. Se requiere de una relación distinta entre gobierno y oposición en el período que viene. Entendemos que hay un claro mandato social en lo que hace a la institucionalidad, el Estado de Derecho y los valores republicanos. Juntos por el Cambio es una expresión plural que, desde la diversidad, no solo asume la defensa de esos principios sino también la construcción de una opción de alternancia democrática en la provincia. Hacia ese objetivo nos encaminamos.

Desde el GEN definimos la continuidad en Juntos por el Cambio de Entre Ríos, aportando una visión propia y propuestas para trabajar con el conjunto de las fuerzas políticas que integran esta coalición. Creemos que es necesario dotar de fortaleza y vigor a la conducción provincial del espacio y a sus referencias departamentales. Y es fundamental realizar una revisión autocrítica de lo actuado desde 2015 en adelante. No repetir errores y aprender a superar conflictos y diferencias, bajo reglas de convivencia, son cuestiones a debatir y resolver.

Desde donde venimos, aprendimos que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Bajo esa convicción, convocamos a seguir Juntos por el Cambio”.