El Gobierno interviene en el conflicto de Techint

El holding de Paolo Rocca, fuertemente criticado por el Presidente, anunció que rescindiría el contrato de 1.450 trabajadores por parálisis de obras por el coronavirus.

Alberto Fernández aprovechó su mensaje de extensión de la cuarentena, que este domingo prorrogó hasta Semana Santa, para cuestionar a los empresarios que decidieron despedir trabajadores en medio de la pandemia que avanza y que pone a prueba el sistema sanitario de la Argentina.

Este lunes, el Presidente le puso nombre y apellido a su discurso de domingo, que más allá de la mención elíptica pareció tener un destinatario: Techint, el holding de Paolo Rocca, que anunció el despido de 1.450 empleados de sus obras privadas de construcción que lleva adelante con una de las empresas del grupo, Techint Ingeniería y Construcción, en Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, frenadas por la crisis en torno al coronavirus.

“Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, machacó el jefe de Estado entrevistado por Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en radio Con Vos.

En ese sentido, la Casa Rosada está dispuesta a interferir en la decisión de la compañía, que se instaló con fuerza en la opinión pública como un caso testigo en la crisis económica que se desarrolla en paralelo a la sanitaria. En especial por su magnitud.

Según confiaron a este medio fuentes oficiales, el Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni -que a media mañana había llegado a Olivos para participar del encuentro del gabinete económico junto al jefe de ministros, Santiago Cafiero, y algunos de sus colegas- convocó para esta tarde a la empresa y al sindicato de la Unión de Obreros de la Construcción de la Argentina (UOCRA) en busca de una solución.

Moroni será de la partida, en un encuentro, explicaron fuentes oficiales, que aún no estaba definido si sería presencial o virtual.

“Es una mesa de trabajo para buscar una salida”, subrayaron colaboradores del ministro. El Gobierno analiza qué herramientas utilizar para encontrar una solución. La conciliación obligatoria, argumentan, no es una de ellas porque el holding se aferra a un par de artículos del convenio colectivo de trabajo que, según remarcan, avalan la decisión de rescisión de los contratos por la suspensión de las obras mencionadas por la crisis global. Y con el compromiso de volver a reincorporar a los trabajadores.

Desde el gremio, y desde el Gobierno, no quieren saber nada.

«Es uno de los casos que más me conmocionó, no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión. ¿Qué le puede pasar a una empresa que un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. No quiero entrar en un ningún debate que nos enoje, es un llamado a la reflexión”, insistió el Presidente esta mañana.

Fernández resaltó que su deseo es que la pandemia del coronavirus les duela “lo menos posible” a los argentinos. “Los argentinos entienden lo que hacemos. La razón es poderosa. Es la vida de cada uno», aclaró.

El Gobierno analizaba esta mañana en la reunión del gabinete económico eventuales medidas, complementarias a las ya tomadas la semana pasada, para tratar de paliar la crisis económica producida por el freno en la actividad.

Aunque no había, por lo pronto, información sobre potenciales anuncios. “Esto es día a día”, explicaron voceros oficiales.