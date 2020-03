El gobierno no realizó una propuesta salarial y el conflicto docente se agudiza

Print This Post

En la primera reunión de paritarias que se realizó en la secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, el Ejecutivo no realizó una propuesta de recomposición para el salario docente. Los sindicatos advirtieron que el conflicto se agudizará pero resolverán los pasos a seguir en sus instancias orgánicas, confirmaron a AIM.

Las escuelas públicas entrerrianas podrían seguir sin clases y las de gestión privada se plegarían a la huelga y paros que se definirán la semana próxima, ya que el gobierno entrerriano no presentó números para recuperar el poder adquisitivo del magisterio.

Precisamente, en la audiencia, los paritarios del Ejecutivo comunicaron que están dispuestos al diálogo “para alcanzar (en un contexto muy difícil para la provincia y el país) consensos básicos en un tema tan complejo como el salarial”, dijo a esta Agencia el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, quien aclaró que la idea es “esperar a un análisis de las variables del primer trimestre (recaudación fiscal, actividad económica e índices de inflación) para mantener y no vulnerar el poder adquisitivo de los docentes y sostener la responsabilidad financiera de la provincia, para afrontar un aumento”.

Precisamente, el gobierno propone continuar “con un esquema, similar al del año pasado de revisión trimestral para fijar una pauta salarial, al menos en este primer semestre inicial, en el que no se ve una recuperación pronta de la actividad económica que den respaldo a los números de la provincia para afrontar compromisos anuales”, precisó el funcionario.

Los gremios analizarán los pasos a seguir

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, indicó a esta Agencia que hay preocupación en el sector ya que en la audiencia no hubo ofrecimiento concreto: “Hicimos constar en acta dos cuestiones: que el plateo de la patronal no es una propuesta (porque lo que dicen sobre el acuerdo paritario nacional no es una propuesta provincial) y, consecuentemente, expresamos lo que el Congreso provincial aprobó que es reclamar una recomposición salarial que supere la inflación y permita recuperar lo que perdimos en los últimos cuatro años”.

En ese marco, el principal gremio que nuclea a los docentes de la provincia realizará su Congreso el 11 en San Salvador, donde “los congresales tomarán una definición acerca del rumbo a seguir”, dijo el dirigente sindical. En ese sentido, Pagani consideró que el conflicto se agudizaría ya que se esperaban números: “El ciclo lectivo comenzó y en vez de llevar una propuesta nos vamos con una ratificación de lo que ya sabíamos del acuerdo paritario nacional (que es con fondos nacionales) y el compromiso de revisar el primer trimestre y en función de las cuentas públicas volver a convocarnos y hacer una oferta de recomposición salarial y eso no es una propuesta, por eso nos vamos preocupados de esta audiencia”.

Por su parte, el secretario gremial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Felipe Robles, precisó a esta Agencia que “había expectativas de que se formule una propuesta concreta y nos llevamos esta posibilidad de que en el primer trimestre haya una evaluación, por lo que nosotros como Comisión Directiva tenemos el mandato de los delegados de evaluarlo”, que implicaría que el sindicato continúe en el frente gremial y se sume a la huelga y jornadas de lucha que podría emanar del Congreso de Agmer.