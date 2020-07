El HCD tratará una iniciativa para asegurar menús aptos para celíacos en eventos masivos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El Concejo Deliberante aprobará en la próxima sesión un proyecto que busca garantizar que en espectáculos públicos o privados de asistencia masiva que se desarrollen en la ciudad de Paraná haya una oferta de comidas y bebidas aptas para personas celíacas.

La iniciativa, impulsada por la concejala Ana Florencia Ruberto, del Frente Creer Entre Ríos, cuenta con dictamen favorable de comisión y está incluida en el orden del día de la próxima sesión del Concejo Deliberante, que ha sido reprogramada por la aparición de un foco de contagio de coronavirus en Paraná.

Lo que plantea la concejala Ruberto es que los organizadores de espectáculos públicos y eventos privados, a los que se prevea una asistencia de más de mil personas, brinden un servicio de alimentos y bebidas donde esté garantizado, como mínimo, una opción de menú apto para celíacos, libres de gluten.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune provocada por la intolerancia permanente al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales y al único tratamiento disponible de por vidas es la dieta sin gluten.

Según datos de la Asociación Celíaca Argentina y del Ministerio de Salud de la Nación, se estima que uno de cada cien habitantes padece esta enfermedad, que puede manifestarse en cualquier momento del ciclo vital, con o sin síntomas. Si bien afecta tanto a niños como adultos, las estadísticas muestran que por cada hombre con esta enfermedad, hay dos mujeres con el mismo diagnóstico.

La iniciativa de la concejala Ruberto surgió luego de haber recepcionado la inquietud de la presidenta de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, Cecilia Pautaso, sobre los inconvenientes que muchas veces tienen las personas celíacas para conseguir en cualquier espectáculo de asistencia masiva algo nutritivo y sabroso sin poner en riesgo la salud. Es que una ensalada o un bife pueden resultar “contaminados” durante su preparación si no se toman los recaudos necesarios; y, de este modo, se pretende no solo facilitar una dieta para las personas celíacas, sino también generar espacios de publicidad para alcanzar a la población que pueda no tener diagnóstico.

En ese marco, la concejala del Frente Creer Entre Ríos consideró necesario “establecer una regulación especial en el ámbito de la Municipalidad de Paraná para garantizar el ofrecimiento de un menú saludable sin TACC a los asistentes a cualquier acto público, espectáculos artísticos, musicales o deportivos e incluso en fiestas privadas donde se cobre entrada y se prevea una concentración mayor a mil personas”.

El proyecto establece además que en los espectáculos públicos donde haya puestos de comida o bebida y deba pagarse un canon para participar como prestador de servicios gastronómicos, podrán ser eximidas las ONG, fundaciones o cooperativas certificadas como libres de gluten o sin TACC.

También contempla que los eventos realizados en la ciudad de Paraná por organismos públicos, cualquiera sea su objeto y modalidad, donde se brinde un servicio de break, lunch o cena, deberán contar con un menú certificado libre de gluten o sin TACC.