El oficio periodístico en una lucha contra la precariedad

“El Día del Periodista es un día de festejo, de encuentro, de reflexión, pero también es un buen día para reafirmemos nuestra conciencia como trabajadores y en defensa de nuestros derechos”, dijo a AIM Fabián Reato, secretario Adjunto del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc), en una jornada que se recuerda la saluda del primer periódico patrio, la Gazeta de Buenos Ayres, en 1810.

La actualidad de la celebración por el Día del Periodista está marcada por la pandemia del Coronavirus, y a eso hizo alusión un documento emitido por el Setpyc, donde se recordaron condiciones particulares que hacen al oficio en la provincia. En este sentido, el periodista, escritor y dirigente gremial, Fabián Reato señaló a esta Agencia la necesidad de una conciencia como también “de la unión de todos los trabajadores de prensa en post que se cumpla la ley, que podamos realizar nuestra actividad en libertad y en mejores condiciones. Y que podamos llegar a ejercer el periodismo en condiciones dignas y en cumplimiento de la ley en un ámbito donde podamos crecer día a día y podamos llegar de la mejor manera posible a la ciudanía y llegar a tener medios de prensa democráticos, libres y abiertos a toda la comunidad”, afirmó.

El Sindicato, adherido a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) en oportunidad de la celebración de este día, también emitió un documento, en donde plantea las particulares condiciones en donde se efectúa la tarea de prensa en Entre Ríos, y que se reproduce a continuación.

“Las y los trabajadores de prensa entrerrianos conmemoramos hoy el Día del Periodista. Lo hacemos en condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia de coronavirus, que nos ha afectado a todos y en particular golpea nuestro oficio profundizando una situación de creciente precariedad.

En este contexto de crisis sanitaria, nuestro trabajo es colocado entre las labores esenciales para sostener el aporte de información clara, responsable y precisa, la cual se hace necesaria para asegurar la salud de la población. Asimismo, el acercar datos, opiniones y puntos de vista, se hacen imprescindibles para fortalecer el acceso a nuestros derechos ciudadanos. Pero al mismo tiempo, tiempo nuestro oficio se ha vuelto más vulnerable. Porque esta situación de fragilidad es aprovechada por sectores empresarios y patronales para ajustar nuestros salarios y recortar los derechos sociales que nos corresponden.

En Entre Ríos dueños de medios de comunicación social no cumplen con el convenio de prensa, con los haberes acordados en las mesas paritarias y fraccionan el pago de los haberes, tornándolos en una “nueva normalidad” que no aceptamos. En este orden es necesario que la Dirección de Trabajo Provincial realice las inspecciones correspondientes en los medios de prensa para erradicar el trabajo no registrado. Alertamos que en los medios cooperativos y autogestivos la pauta de publicidad del Estado se ha visto recortada y retaceada, vulnerando los ingresos de carácter alimentario y horadando asimismo la posibilidad de una pluralidad de voces que fortalezca el debate necesario para una vida en democracia. Y denunciamos también el accionar desvergonzado e Ilícito como el de SA Entre Ríos, administrada por Artes Gráficas del Litoral (AGL) de diario El Litoral, que incumple y desacata la orden judicial de pagar deudas e indemnizaciones a los 80 despedidos de El Diario de Paraná.

No aceptamos, ni legitimamos estas condiciones de precariedad ni hoy, Día del Periodista, ni en cualquier otro momento en que se sigan repitiendo estas situaciones de injusticia y vulneración de derechos. Estaremos así entonces para denunciar a los responsables, reclamar ante las autoridades y alzar la voz todas las veces que sea necesario por nosotros, por nuestras familias y por la sociedad que integramos y que pretendemos sea más justa, libre y soberana”.