El radicalismo promueve un bloque homogéneo en el Concejo Deliberante de Paraná

Si bien no hubo una reunión con todos los concejales electos de Juntos por el cambio en la capital entrerriana, la edil radical consideró que observa como “conveniente la necesidad de mantener el proyecto de Cambiemos iniciado allá en 2014 cuando varios sectores políticos de Paraná decidieron emprender un camino electoral juntos que hasta hoy se mantiene y que esperamos siga así ya que ha tenido a nivel de gestiones logros importantes no solo en el ámbito de la ciudad sino también a nivel nacional, la muestra de esto está dada en el resultado electoral reciente”, dijo e indicó “Seguramente primará la madurez política por encima de otras cuestiones menores”.

En ese marco, reafirmó que quieren “ser responsables respetuosos y ratificar una vez más que en política no vale todo, que no es lo mismo ser respetuoso con las autoridades, marcar un error, una crítica y ser una oposición sana porque de eso de eso se trata, podemos hablar por experiencia propia de la ferocidad de la actual oposición y también y esto es más grave, una vice intendenta que fue parte de la oposición y autora de cuantas zancadillas se le pudiera poner al intendente para perjudicar la gestión y obviamente esto no lo vamos a hacer porque de ninguna manera favorece el interés ciudadano por lo cual no esperamos que al adversario le vaya mal, sabemos que si al adversario le va bien, a quién gobierna le va bien seguramente a la ciudad y a los ciudadanos en su conjunto le va a ir bien y esto es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, que a Paraná y a sus habitantes, a los paranaenses les vaya bien Que estemos cada día un poco mejor como ciudad”.

La concejal actual que renueva su banca por un nuevo mandato agregó que “es importante que cada uno asuma su responsabilidad política respecto a las decisiones que se tomen a futuro teniendo en cuenta no solamente la conveniencia política del sector desde donde cada uno proviene sino también y fundamentalmente el interés de la ciudadanía que en este caso nos ha ubicado claramente en el rol de opositor de una gestión de gobierno que comenzará a partir del 11 de diciembre próximo” y Agregó “Este es el precepto por el cual debemos trabajar y el lugar para el que los paranaenses nos han elegido y creo que debemos cumplir acabadamente ese mandato sin traicionar precisamente la esencia de esta definición electoral ciudadana que fue ubicarnos en la oposición de la gestión venidera”.

“Obviamente que esto de ninguna manera significa que vayamos a ejercer una oposición descarnada y feroz como lamentablemente nos tocó sufrir y padecer en la actual gestión a cargo del intendente Sergio Varisco sino que seremos absolutamente respetuosos, racionales y jamás perderemos el punto de vista del interés ciudadano conjugado con el interés del estado en el devenir de gobernar y que no es otro que a la ciudad de Paraná le vaya bien en todos los sentidos de la palabra y fundamentalmente en aquellos aspectos que tengan que ver con el crecimiento de la ciudad; del crecimiento económico; el desarrollo turístico; el bienestar de la gente; con mayores atractivos y mejores servicios públicos”. En tal sentido aseveró que “hay un sinnúmero de obras trascendentes en plena ejecución iniciadas por esta gestión y cuya continuidad es indispensable independientemente de las gestiones porque son relevantes para la calidad de vida de los paranaenses, tal el caso del colector cloacal sudeste que implica un beneficio superlativo en materia sanitaria para más de 20 mil familias”, ejemplificó.