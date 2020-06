Guia: “ Las medidas del Banco Central afectan a todas las producciones y generan malestar e incertidumbre”

Connect on Linked in

El vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA) y director, Elvio Guía, habló sobre la comunicación, junto a integrantes de la Mesa de Enlace, que mantuvo con el presidente, Miguel Pesce, del Banco Central. Destacó que se le hizo conocer el disgusto y la incertidumbre que generan las medidas tomadas por la entidad financiera. Señaló que este escenario genera una baja en el capital de los productores.

Expresó que en “relación con la comunicación 7030 del Banco Central- por medio de la cual se introdujeron adecuaciones a las normas que regulan el mercado de cambios desde del 29 de mayo de 2020-, transmitimos el malestar y alto grado de incertidumbre que generó entre los productores una medida que impacta en el sistema de precios de los insumos estratégicos, además de distorsiones en la operatoria de cancelación de los mismos. Y por si esto fuera poco, también frenó el mercado de los fertilizantes y agroquímicos, en plena campaña de trigo y de cebada”.

Por su parte, el director, Miguel Pesce, del BCRA, adelantó que “se reunirán con empresarios de ambos sectores, para que vendan sus productos al precio del dólar oficial”. El vice de Federación Agraria insistió en que “la realidad marca que los productores siguen viéndose afectados por las consecuencias de esta decisión, particularmente los de menor escala, que no tienen reservas y no pueden acceder a los insumos para producir. Asimismo, esta disposición no afecta solamente a la agricultura tradicional sino a todas las economías regionales que están haciendo trabajos culturales en estos momentos, es decir que no sólo se perjudica a los productos destinados a la exportación sino también a otros actores de la economía”, puntualizó.

Por otro lado se trató el impacto negativo de lo dispuesto en las comunicaciones del BCRA 7018 y 7029, debido a que “ restringen aún más el acceso al financiamiento a los productores, privándolos del acceso a los créditos del 24% con el propósito de desalentar la tenencia de granos”. Acotó que “los productores mantienen sus granos, no para especular, como un mecanismo absolutamente legítimo para mantener el valor de la cosecha e ir financiando su actividad ante la falta de otros instrumentos de crédito a tasas razonables. Además, priva a los productores agropecuarios del acceso al financiamiento para seguir en la noble tarea de trabajar la tierra y producir alimentos”. Aseguró que “las medidas que se han tomado repercutirán de manera muy negativa en el sector”.

El federado que participó de la reunión con integrantes de la Mesa de Enlace, dijo que se le indicó al funcionario “que este escenario genera una baja en el capital de los productores, respecto de las futuras deudas que tendrán que afrontar para pagar sus insumos. Y qué por ello, la probabilidad de que los productores terminen desfinanciados y descapitalizados aumenta considerablemente, restringiendo el acceso al paquete tecnológico, además de provocar un deterioro de la potencialidad de la cosecha para la próxima campaña agrícola”.

Alertó sobre “la necesidad de revisar y modificar toda esta normativa que no hace más que opacar el mercado de cambios para los importadores, enturbiar los sistemas de precios internos de los insumos estratégicos que tanto necesitan los productores para seguir produciendo y, sobre todo, para incorporar el paquete tecnológico que se necesita para incrementar la producción, además de poner en riesgo la continuidad de los pequeños y medianos productores”.