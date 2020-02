En Colonia del Sacramento abrió el museo más raro del mundo que colecciona origamis

Connect on Linked in

Artistas de todo el mundo integran el Museo del Origami, el primero de las tres Américas y el segundo del hemisferio occidental. Funciona desde el pasado 24 de enero en el Barrio Histórico de la turística ciudad uruguaya.

«Es el museo más raro del mundo”, escribió el artista Paul Jackson en Facebook al referirse al Museo del Origami de Colonia del Sacramento. Dedicado a difundir el antiguo arte de plegado del papel, se trata del primer museo de este tipo que existe en las tres Américas y el segundo del hemisferio occidental.

Saber cómo llega un museo de estas características a instalarse en Colonia es toparse con la vida de Laura Sofi, una mujer que se define como una ciudadana del mundo. “Tengo pasaportes de todos lados”, cuenta entre risas.

Su primer contacto con el origami lo vivió en Mar del Plata, adonde iba a veranear con su familia cuando era chica. “Tenía cinco años cuando me ocurrió algo que me quedó grabado. Pasó una chica y me hizo un pajarito que batía las alas en papel. Quedé fascinada y le pedí a mi mamá que me lo hiciera”, recuerda. Su madre no pudo cumplir con su deseo, pero tiempo después, guardando cama para recuperarse de una típica enfermedad infecciosa infantil, recibió de su hermana como regalo un libro para hacer origami. Cuán grande fue su sorpresa cuando se encontró con el pájaro que la había enamorado.

“Me quedé una semana en la cama, mientras mejoraba, tratando de entender qué eran los diagramas y aprendí sola. Es algo un poco extraño que un chico se dé cuenta de cómo leer diagramas, es como si leyeras la partitura de música sin que nadie te enseñe. Pero lo saqué y a partir de ahí fue mi pasión”, dice Laura sobre una técnica que en esa época era “lo más extraño del mundo”.

Esa pasión se fue alimentando con los libros que le traía su tía de Estados Unidos hasta que le tocó a ella viajar a ese país y vivir allí durante muchos años. Antes se recibió de bióloga y se dedicó a los pájaros, hasta que apareció la oportunidad de trabajar en divulgación científica, lo que la convirtió en periodista especializada en la materia. Primero lo hizo en Argentina y luego en los Estados Unidos. “Eso me sirvió mucho para conceptualizar la narrativa del museo”, destaca.

Ya instalada en el gigante del norte se contactó con gente especializada en origami y se convirtió en editora de la revista de la organización Origami USA, tarea totalmente voluntaria que desarrolla desde hace diez años.

La inquietud por crear el museo le llegaría en 2009, luego de ver un documental realizado por la artista, música y astrofísica Vanessa Gould que “me dio vuelta la cabeza”, confiesa. “Mostraba a los artistas en la parte humana y en la parte artística. Matemáticos, biólogos… gente de distintas disciplinas que incorporaban su saber científico al arte del origami. Ahí fue que pensé por primera vez: ‘esto tiene que ser mostrado de una forma conjunta; aislado es muy lindo, pero en conjunto dice otra cosa’”, recuerda.

No había museos del origami en ese momento, sí había exposiciones. “Un museo te presenta las piezas de una manera tal que vos entiendas el porqué de una técnica, el porqué de cierto tipo de arte y cómo fue la evolución. Esa era mi idea y llegar a mostrar lo que se hace hoy en día. Hubo un salto cualitativo a mitad del siglo XX, lo que se hacía antes de esa época no tiene nada que ver con lo que se hizo y se está haciendo ahora en origami”, explica.

Lugar y horario

El museo está ubicado en Ituzaingó 131, Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Abre de martes a viernes, de 14 a 18:30; sábados y domingos, de 10:30 a 13, y de 15 a 19.

Fuente: El País de Uruguay