En el juicio político a Trump el informe demócrata concluye que hubo abuso de poder

El texto del Comité de Inteligencia, que acusa también al presidente de obstruir la investigación, servirá de base para la siguiente fase del proceso de destitución de Trump.

El presidente Trump abusó de su poder al presionar a Ucrania para obtener ayuda de cara a su propia campaña a la reelección y, después, trató de obstruir los intentos del Congreso de investigar sus acciones. Eso es lo que concluye, tras dos meses de investigación, el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El documento de 300 páginas, presentado este martes, servirá de base para el debate, que empieza este mismo miércoles en el Comité Judicial de la misma cámara, sobre si el 45º presidente de Estados Unidos debe ser depuesto.

«Este informe es la crónica del plan de un presidente de Estados Unidos para coaccionar a un aliado, Ucrania, que está en guerra con un adversario, Rusia, para hacer el trabajo sucio político del presidente», ha dicho Adam Schiff, al frente del Comité de Inteligencia, en una comparecencia inmediatamente posterior a la publicación del informe. El presidente Trump, ha añadido Schiff, «violó el juramento que prestó» sobre la Constitución.

A menos de un año de que Trump se enfrente a las urnas por segunda vez, los demócratas buscan demostrar que el presidente presionó con un paquete de ayuda militar y una invitación a la Casa Blanca al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, para que anunciara la apertura de dos investigaciones que le convenían políticamente: una sobre las actividades en el país del exvicepresidente y hoy precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, y otra sobre una desacreditada teoría que apunta a que fue Ucrania y no Rusia la que interfirió en las presidenciales de 2016.

El informe del Comité de Inteligencia, de mayoría demócrata, sostiene que Donald Trump “colocó sus propios intereses personales por encima del interés nacional, buscó socavar la integridad del proceso de elección presidencial de Estados Unidos y puso en peligro en la seguridad nacional”. El documento, una vez superado el trámite de votación en el Comité de Inteligencia, será enviado al Comité Judicial para que este mismo miércoles celebre su primera audiencia, de cara a la redacción de los artículos del impeachment. Estos, de salir adelante en la cámara baja, abrirán un histórico juicio político en el Senado, en plena campaña electoral, en un caso que ha ahondado la grieta que separa a un país polarizado

“La investigación del impeachment a Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, descubrió un esfuerzo de meses del presidente Trump por utilizar los poderes de su cargo para solicitar una injerencia política en su nombre en las elecciones de 2020”, dice el documento, en su sumario ejecutivo. “El plan del presidente Trump subvirtió la política exterior de EE UU hacia Ucrania y socavó nuestra seguridad nacional a favor de dos investigaciones políticamente motivadas que ayudarían a su campaña de reelección presidencial”.

Incluye el informe nuevos detalles, como registros de llamadas, que revelan contactos más numerosos de lo que se sabía hasta ahora entre Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, y destacados congresistas republicanos. También de Lev Parnas, socio de Giuliani actualmente arrestado acusado de crímenes federales, con personal vinculado a los republicanos del Comité de Inteligencia.

Pero los congresistas no se quedan ahí, sino que denuncian también una “campaña de obstrucción sin precedentes de la investigación del impeachment”, tal como ya había sugerido el propio Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, durante las audiencias. Se refiere a las órdenes de no cooperar dadas por el presidente a potenciales testigos, así como sus movimientos para que agencias de su Gobierno no proporcionaran a los investigadores los documentos que solicitaban. “Cualquier futuro presidente se sentirá empoderado para resistirse a una investigación sobre sus crímenes, infracciones o corrupción, y el resultado será una nación con un mayor riesgo de las tres cosas”, concluyen los congresistas

El presidente no ha cesado en sus críticas al impeachment, proceso al que se ha referido, durante la apertura de la cumbre de la Otan en Londres, como “antipatriótico”. Ha vertido duras críticas personales contra Schiff, horas antes de que saliera a la luz su informe, y ha asegurado que este miércoles no seguirá la sesión del Comité Judicial. “Es una tontería”; ha dicho, “están perdiendo el tiempo”.

Fuente: El País de España.