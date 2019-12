Elípticas respuestas del procurador García: todos sabemos “quién vino con una bicicleta o tiene un departamento en Miami”

Connect on Linked in

En un acto desarrollado esta mañana en el Salón “María Sara Oyhampé” de los tribunales de Paraná, Oscar Alberto Sobko prestó juramento como fiscal de la ciudad de La Paz. En la oportunidad el Procurador General Jorge García hizo declaraciones: “no politizar por fuera del derecho”, dijo en una réplica a las declaraciones del titular del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, en su crítica a la dinámica sobre los procesos de investigación..

El funcionario judicial fue designado por el decreto 3305 del MGJ, de la provincia del 29 de octubre pasado. Sobko fue nombrado luego de haber concursado ante el Consejo de la Magistratura habiendo obtenido el primer lugar en la terna y la aprobación de su pliego en el Senado provincial.

De la ceremonia participaron el procurador General de la provincia, Jorge García, y las procuradoras Adjuntas Cecilia Goyeneche y Rosa Alvez Pinheiro.

Al hacer uso de la palabra el procurador General de la provincia, Jorge García, dijo que la jura de Sobko representaba una instancia de júbilo institucional porque su designación se efectuó conforme lo establece la Constitución provincial, tras haber rendido ante Consejo de la Magistratura y logrando el mejor puntaje y la aprobación de su pliego en el Senado provincial. Por eso destacó que “esa instancia es lo que nos da legitimidad constitucional y garantiza la independencia judicial”.

Entre sus conceptos el García dijo que “vivimos en una ciudad y en una provincia donde nos conocemos todos, sabemos qué hacemos, cómo nos comportamos y quién vino con una bicicleta o tiene un departamento en Miami o Uruguay y quién no”.

En ese contexto el titular del Ministerio Público Fiscal resaltó la autonomía que debe tener un fiscal, expresando que “ser ajenos a la política y a los medios de prensa reafirma que el nuestro es un sistema de autonomía, significa que no recibimos más que los contenidos de la normatividad. Todo lo que está en los subsistemas de la política y de los medios es para nosotros umwelt -entorno-. Nosotros nos guiamos por las normas constitucionales y las normas de Derecho”.

García agregó: “Nosotros no politizamos por fuera del Derecho, no porque no podamos hacerlo, sino porque es ruido. Nuestro diálogo es institucional, es el diálogo de la verdad. Por eso estos sistemas, como el adversarial, consagran a diferencia de lo que se dice desde la ignorancia, el rol central del juez, porque es el juez, en su imparcialidad, el que va a decidir si hay justicia del caso o no. Y los roles de la defensa y del Ministerio Público son, precisamente, roles partivos, pero dentro del criterio de verdad constitucional. Por eso es tan buena la fórmula de Alfred Tarski sobre la verdad semántica porque todo se traduce en la normatividad”.

El procurador General sostuvo finalmente que “más allá de que alguien pueda querer estar en el ámbito de otros discursos, para nosotros esos discursos no existen, porque nuestro metié, nuestro rol institucional, está dentro de la normatividad. Dentro de esa normatividad, nuestra legitimidad es la legitimidad que da lugar a lo que después el juez hace o cuando no nos da la razón en la controlabilidad de las decisiones”, concluyó García.