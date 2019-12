Encontraron muerto a Ari Behn, exmarido de la princesa de Noruega y denunciante de Kevin Spacey

Print This Post

El escritor Ari Behn, esposo durante 14 años de la princesa Marta Luisa de Noruega y padre de sus tres hijas, se suicidó de acuerdo a lo que confirmó la televisión noruega NRK. «Con gran dolor en el corazón, pedimos respeto a nuestra vida privada de ahora en adelante», informó su representante, Geir Håkonsund, en un breve escrito enviado a medios de comunicación noruegos.

Tras conocerse la muerte, la casa real noruega difundió una nota de condolencia de los reyes de Noruega, Harald y Sonia. «Ari fue una parte importante de nuestra familia durante muchos años, y tenemos recuerdos cálidos y afectuosos de él. Estamos agradecidos de haberlo conocido. Lamentamos que nuestras nietas hayan perdido a su amado padre. Tengan una profunda compasión por sus padres y hermanos, que ahora han perdido a su amado hijo y hermano», señalaron desde la Casa Real Noruega.

También los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit, lamentaron su pérdida: «Fue un buen amigo, un querido miembro de la familia y un tío maravilloso, con quien compartimos muchos de los pequeños y grandes momentos de la vida».

Behn, hijo de una pareja de maestros, creció en la localidad noruega de Moss y se casó con la princesa Marta Luisa en mayo de 2002. Juntos tuvieron tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallullah. En 2018 publicó un libro titulado Infierno en el que contaba en «cuadros» el período posterior a la ruptura de su matrimonio.

“Puestos en lo peor, soy un payaso. Visto con más clemencia, soy una persona cualquiera y un actor. Para muchos, soy un loco”, declaró durante la presentación del libro. Según su propia descripción, era “una noticia pasada, aunque el mundo aún no lo sepa”. Poco después de su matrimonio escribió otro libro sobre su boda.

Su carrera de escritor comenzó en 1999 con un volumen de relatos cortos, titulado Triste del infierno, que recibió buenas críticas y vendió 100.000 ejemplares. Tras su boda, tuvo que esperar a 2011 para que, con dos novelas y una obra de teatro en las librerías, sus escritos fueran alabados de nuevo. La crítica dijo de Infierno que era «tan vehemente como él».

Fue uno de los primeros personajes públicos en mencionar a Kevin Spacey como un acosador. En una entrevista con P4 Radio Channel contó que en 2007 vivió un momento incómodo con la estrella de Hollywood. “Tras un espectáculo estábamos conversando, él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: ‘Salgamos a fumar un cigarrillo’, y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa «, detalló. “Quizá más tarde”, aseguró que le respondió al actor denunciado en numerosas ocasiones.