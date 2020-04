Enfermeros del San Roque piden ser cuidados en la “trinchera” del sistema de Salud

Connect on Linked in

Personal de enfermería del Hospital Materno Infantil de Paraná pidieron a las autoridades de Salud provincial ser más cuidadosos con el sistema de licencias cuando su cuncurrencia a los lugares de trabajo no lo amerita. Piden responsabilidad y correspondencia con las decisiones sanitarias tomadas por Nación. “Nos descuentan los francos y no nos pagan extra”, contó a AIM un trabajador del nosocomio.

En la sala de 1 de cuidados intermedios del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná tenía en la noche del viernes dos pacientes internados, y para eso se contaba con tres enfermeros. La situación era celebrada por los enfermeros de guardia, ya que había muchas camas que estaban vacías. Lo mismo sucedía en la guardia pediátrica, apelando a decisiones más criteriosas que permitieran menor circulación de gente dado los recaudos por la pandemia de Coronavirus. Pero esta situación “reconfortante de tener la sala prácticamente vacía”, tienen un “lado B”, planteó a esta Agencia Sergio Oscar Giménez, trabajador de enfermería, “a los y las enfermeras no nos están cuidando”, dijo en un planteó que también hizo público en redes sociales.

Al igual que otros compañeros, el enfermero observa que “las decisiones que se toman, de insuperable tino en Nación, no se condicen aquí, en el llano, en la trinchera”, apuntó. En este sentido, reprochó que con dos pacientes haya habido tres enfermeras. “Claramente se le podría haber otorgado el día libre a una y no hacerla ir hasta el hospital innecesariamente con el riesgo que ello conlleva. Y esto es responsabilidad pura y exclusivamente de las supervisoras de enfermería; ellas tienen la facultad y la autoridad para prever esto. Resulta ser que al personal administrativo que está trabajando menos días y menos horas –y es lo que corresponde–, les justifican sus días no trabajados a cuenta de licencia especial por la pandemia. A enfermería no, nos descuentan francos acumulados, porque nosotres no cobramos un solo centavo por horas extra, nos ‘pagan’ con francos que ya nos venían esquilmando con una fórmula intencionalmente fraudulenta de computar los mismos. Al mismo tiempo q sucede esto sabemos de colegas en otro lugares de la provincia a quienes aun perteneciendo a grupos de riesgo, se les niega la licencia poniendo en riesgo sus vidas. También le están negando suplencias a las compañeras embarazadas sin que sea necesario mencionar ya lo que eso implica para ellas y sus familias”, describió Giménez.

De esta situación, conto el personal de enfermería, ya se ha puesto al tanto al Ministerio de Salud de Entre Ríos y su ministra, Sonia Velázquez. “No nos están cuidando. Esto se debe revertir de forma urgente. Cuiden a las que cuidan”, subrayó.