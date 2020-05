Entre Ríos incorporó nuevas actividades exceptuadas para operar

Print This Post

Entre Ríos sumó 11 actividades a las 33 autorizadas por el gobierno nacional, En el marco de la flexibilización de la cuarentena. Las empresas que se pongan en marcha deberán cumplir con protocolos de bioseguridad que serán fiscalizados por el Estado.

En la conferencia de prensa que se trasmitió desde Casa de Gobierno, el secretario de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida, confirmó que en el gobierno “decidió, tomando los recaudos y evaluaciones pertinentes, exceptuar una serie de actividades: fabricación de baterías y acumuladores eléctricos, de hornos de panificación e implementos afines, de artículos de camping y jardín, de baños y cocinas, de calzado e indumentaria, de maquinarias para alimento de mascotas y afines, de pinturas del hogar; astilleros de embarcaciones menores y la construcción”.

De esta manera, “la provincia incorpora a las 33 actividades exceptuadas a nivel nacional 11 al espectro productivo”, dijo el funcionario, quien remarcó que la decisión “no se tomó a ‘la ligera’ o con una visión netamente economicista, sino que está resuelta en base a componentes sanitarios”.

En ese sentido, detalló que las pautas para la medida responden a “que el tiempo de duplicación de los casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 15 días, el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria, que debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto a la apertura de la nueva actividad, que la proporción de personas exceptuadas no sea mayor al 50 por ciento de la población total del departamento y que se distrito no esté considerado como de circulación local o por conglomerado y contar la actividad con un protocolo sanitario”.

La decisión de Entre Ríos se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 408 que habilitó a los gobernadores e la provincias a llevar medidas de excepción en materia productiva y de personas circulando vinculadas a esas actividades, “por lo que el 27 de abril el gobernador (Gustavo Bordet) adhirió a la medida y facultó a los ministerios de Salud y Producción a tomar las disposiciones necesarias para evaluar la viabilidad de las distintas actividades que podrían ser exceptuadas en el marco de las normas existentes”.

Además, las actividades incorporadas se habilitaron ya que son “actividades vinculadas a cadenas productivas nacionales que requieren insumos que estas industrias elaboran y, por otro lado, estas actividades son muy importantes para las localidades y dinamismo de los departamentos”, dijo Armocida, quien aclaró que “no solo hay que cumplir el Asilamiento Social sino que esperamos que las empresas cumplan con el protocolo, hoja de ruta que será fiscalizada por las autoridades provinciales y municipales”.