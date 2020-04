Entre Ríos sugerirá a la Nación «un listado de actividades para habilitar»

Print This Post

En medio de la definición por la extensión de la cuarentena, el Gobierno de Entre Ríos hará su aporte. «El relevamiento de actividades para habilitar ya está terminado, lo conversaré con el Comité de Emergencia Sanitaria y será elevado al Ministerio del Interior», comunicó el mandatario provincial, Gustavo Bordet.

«Habrá actividades que podrán ser flexibilizadas», anticipó. Es que de acuerdo a lo que comentó, Wado De Pedro, a través de WhatsApp, le solicitó un listado de actividades que se sugieren pueden llegar a ser habilitadas después del 13 de abril.

De igual manera, Bordet remarcó que «para los grupos de riesgo, mayores de 65 años, quienes cursen enfermedades prevalentes y embarazadas, el aislamiento continuará, será estricto y obligatorio».

«Vamos a intensificar los controles de aislamiento sobre la población de riesgo, porque la pandemia golpea a los grupos de etarios de más de 60 años», remarcó.

«En Entre Ríos no hay una circulación activa del virus, de casos autóctonos, como si lo hay en Buenos Aires, Chaco y Santa Fe. Y la mejor forma de prevenir es que no ingresen personas que no están autorizadas», sentenció el gobernador Gustavo Bordet.

De acuerdo a lo que remarcó, en los pasos fronterizos control «es estricto; solo ingresan camiones que transportan sustancias alimenticias que hacen al abastecimiento de la mesa familiar, y vehículos en casos excepcionalísimos por algún motivo muy justificado».

Las declaraciones del gobernador fueron tras una recorrida por las instalaciones de la División 911, junto a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, para constatar «cómo se articula el trabajo en la ciudad y otros lugares de la provincia para trabajar en esta emergencia».

«El encargado del 911 nos dijo que por el comienzo de la pandemia se había hasta triplicado los llamados, y ahora tiende a normalizarse», comentó, al destacar el trabajo de la división policial «para atender lo atinente a la emergencia, sean denuncias por incumplimientos de la cuarentena o personas que han ingresado del exterior, además de la rutina diaria de la seguridad en la ciudad».

«La circulación es la normal de las personas que necesitan ir a comprar sus productos de primera necesidad, asistir a su lugar de trabajo. La situación está controlada», aseguró Bordet, al destacar el trabajo de la Policía de Entre Ríos.

También valorizó la labor de las cocineras de comedores escolares y empleados del sector privado: cajeros, carniceros, choferes del transporte público, entre otros.

Consultado a Bordet sobre la asistencia financiera de Nación a las provincias, éste explicó que se trata de «aportes del Tesoro Nacional que se utilizan para atender desequilibrios financieros, los pagos que nos están restando hacer, y para los municipios que no han podido cumplir con sus obligaciones».

«Nuestra intención es que se pueda cumplir con la totalidad de las obligaciones primarias, pago de sueldos y otras cuestiones urgentes como gastos de salud, alimentación, de las fuerzas de seguridad, para que ni la provincia ni ningún municipio tenga ningún desequilibrio», aclaró.

El pedido del gobernador por Semana Santa

«Mi pedido para este fin de semana largo es que nos quedemos en casa, con nuestras familias. Justamente, la Semana Santa es un momento de reflexión familiar. Y en estas fiestas religiosas, que son cristianas y judías, desearles a todos que, en familia, en comunidad, en aislamiento, tengamos felices pascuas», encomendó el mandatario entrerriano.

Fuente: Once