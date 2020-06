EscÃ¡ndalo en Uruguay por la filtraciÃ³n de un audio de la vicepresidenta que admite escuchas irregulares

Connect on Linked in

La vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, Beatriz Argimón, se encuentra envuelta en una polémica a partir de una conversación con un relacionista público, Fernando Cristino, ante quien admite práctica la usanza de las escuchas telefónicas en el gobierno. La funcionario luego trató de desmentir diciendo que «No hay nada de escuchas oficiales».

«No hay nada de escuchas oficiales sino decir que cualquiera puede escuchar por ejemplo mis llamadas en altavoz o hackers. Nada más», dijo la vicepresidenta Beatriz Argimon consultada sobre la existencia de escuchas telefónicas a miembros del gobierno.

La consulta surgió a raíz de que en las últimas horas se viralizó un audio sobre una conversación privada en la que la vicepresidenta Argimón habla con el relacionista público Fernando Cristino y le dice: «Nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho (…) Todo se sabe, todo queda grabado». Y agrega: «Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya vinieron a hablar conmigo», afirmó.

Argimón aclaró que «a veces cuando me llaman atiende mi secretaria entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho». En este caso, la vicepresidenta dijo que devolvió el llamado porque Cristino pedía ayuda.

La vicepresidenta agradeció la «posibilidad de aclaración de una conversación privada» y dijo que trató de «ayudar a quien precisa mucha ayuda».

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue también consultado esta mañana sobre la existencia de escuchas telefónicas a miembros del gobierno y contestó categórico: «No. Es un disparate. Eso no cabe en democracia».

En el centro de la escena

Con el revuelo que desató esta información, la prensa puso los ojos en el interlocutor de la vicepresidente. Se trata de un empresario y relacionista público que ha trabajado con muchas famosas y dirigido agencia y escuela de modelos. Él denuncia haber sido estafado y amenazado y enfrenta un duro presente económico.

Sobre quién grabó la conversación hay versiones contradictorias del propio Cristino. «Perdón, yo no grabé ese video. Ese video lo grabaron y se viralizó. Yo la llamé y le creí. No entendía lo que pasaba…. De este teléfono no se puede grabar», dijo en un video que compartió este jueves en Instagram, pero anteriormente había dicho que sí, que había grabado la conversación y que había «avisado» a Argimón de la grabación.

Oriundo de Trinidad (Flores), Fernando Cristino (34 años) se inició en el medio en 2009 con la organización de desfiles, eventos y fiestas en boliches. Fue representante y manager de varias figuras de renombre en el ambiente, entre ellas Claudia Fernández y Giannina Silva, entre otras.

Tiene agencia y escuela de modelos (Cristino managment) y estuvo al frente de la gestión de revista Caras Uruguay, donde fue socio de uno de los hijos de Beatriz Argimón. Eso explica la familiaridad que se da en la conversación filtrada.

Según supo El País, el vínculo entre Cristino y el hijo de Argimón no terminó de la mejor manera. De hecho, hoy la revista está en otras manos.

El punto de inflexión en la carrera de Cristino fue un mega desfile que organizó en Punta del Este en el comienzo de la temporada 2018, que condujo con la argentina Julieta Prandi y remitió a los viejos desfiles de Roberto Giordano en el balneario.

Según argumenta Cristino, su socio para ese evento (que no era el hijo de Argimón) lo estafó en una cifra de 70.000 dólares. Después de eso, Fernando Cristino prácticamente desapareció del ambiente mientras los acreedores del desfile y de otros eventos lo buscaban.

En verano 2020 regresó al medio. Dijo haber padecido de una depresión en una entrevista que otorgó a Sábado Show. «Estuve durante un año muy mal de salud. De un día para el otro me cambió la vida. Invertí en un proyecto que no salió bien y no tuve el dinero para bancar todo porque me lo habían sacado por otro lado. Eso me afectó muchísimo económicamente porque yo era el director de la empresa. Los cheques estaban a mi nombre, yo los firmé, y el dinero que tenía que estar en esa cuenta no estuvo. Yo me hice cargo de todo, pero me costó en salud», declaró.

El verano pasado estuvo en la organización del Piriápolis Fashion Show, que contó con presencia de Eunice Castro, Fabiana Leis y Martina Graf, entre otras modelos de renombre. Por ese evento, sería el pago de 5.000 dólares que tendría pendiente la Intendencia de Maldonado con él, algo a lo que hace referencia en el diálogo con Argimón.

En una nota que dio hace unos días al programa Modo pillo (laX.uy), Cristino aseguró que su exsocio le sigue debiendo dinero y se refirió a una dura situación económica en el presente, agravada por la pandemia por coronavirus, lo que le impide la realización de eventos.

Habló del cobro que tiene pendiente con la Intendencia de Maldonado y aclara que no se habría liberado por la situación de pandemia.

«Hoy no tengo ni 100 dólares en mi bolsillo», dijo en la nota, emocionado. También dijo haber recibido amenazas de muerte, algo que ha repetido en sus redes sociales en los últimos días.

Fuente: El País de Uruguay.