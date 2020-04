España anuncia una cuarentena de cuatro fases de dos semanas cada una paras salir en junio

Connect on Linked in

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confía en terminar toda la desescalada a finales de junio. La fase cero comienza desde ya, con atención individualizada y con cita previa en los comercios.

España ha optado por una vía diferente a la de otros socios europeos como Francia o Italia. El programa español para la desescalada, que oficialmente se llama “plan para la transición hacia una nueva normalidad”, no tendrá finalmente fechas precisas para la reapertura de comercios, playas o bares, como sucede en otros países cercanos. Pero sí tiene una muy importante: el Ejecutivo quiere tener toda la desescalada completada en ocho semanas, a finales de junio, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes un plan de desescalada por provincias dividido en cuatro fases, que irán poniéndose en marcha de forma gradual en función de la situación sanitaria y epidemiológica de cada zona. La primera fase ha empezado ya en toda España, y se extenderá hasta el 10 de mayo, cuando comenzará la siguiente etapa del desconfinamiento, siempre y cuando no haya un repunte en los contagios que cambie los planes del Ejecutivo.

Estas son las distintas fases y lo que se puede hacer en cada una de ellas:

Fase 0: preparación

-Toda España se encuentra ya en esta fase 0 de la desescalada. Algunas islas canarias (La Gomera, El Hierro y La Graciosa) y baleares (Formentera) tendrán menos restricciones a partir del 4 de mayo, cuando pasarán a la fase 1. El resto del país no llegará a esa etapa hasta el 10 de mayo.

-Aparte de medidas de alivio comunes como la salida de niños, el deporte individual y paseos en familia que viven en el mismo domicilio (a partir del fin de semana), se abren “pequeños resquicios” de la actividad económica. Las condiciones del deporte individual o de los paseos en familia no se han establecido todavía y se harán públicas en los próximos días, aunque Pedro Sánchez confirmó la posibilidad de que se establezcan franjas horarias.

-Apertura de locales con cita previa. Por ejemplo, entre otros, restaurantes con servicio de comida a domicilio o peluquerías, siempre con cita previa.

-Se permiten los entrenamientos individuales de deportistas federados y ligas profesionales.

Fase 1: inicio

-Movilidad: posibilidad de moverse dentro de una misma provincia.

-Comercios: Empezarán las actividades en el pequeño comercio “en condiciones de estricta seguridad”, no así en grandes superficies “donde son más probables las aglomeraciones”.

-Restauración: Se permitirá la apertura de terrazas al 30% de su capacidad, sin afluencia de clientes en el interior del local.

-Hoteles: También se empezará a permitir la apertura de hoteles y otros alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes y con un horario preferente para mayores de 65 años.

-Sector agroalimentario: Comenzará la reanudación de la actividad agroalimentaria que había sido detenida en el decreto del estado de alarma.

-Lugares de culto: Pueden abrir con su aforo limitado a un tercio.

-Deporte profesional: Los deportistas profesionales tendrán menos restricciones, ya que se autorizará el “entrenamiento medio” en ligas profesionales y en centros de alto rendimiento.

– Se abre la posibilidad de contacto social entre personas sin patologías previas y que no sean vulnerables y se establecerán condiciones más limitativas para personas mayores o con patologías

Fase 2: intermedia

-Restauración: Se abrirá espacio interior de los locales con un tercio del aforo, siempre y cuando haya “garantías de separación y solo para servicio de mesas”.

-Educación: El curso escolar empezará en septiembre, pero en esta fase se establecen excepciones para reabrir centros educativos. Podrán abrir para actividades de refuerzo, para garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir al centro si los dos padres tienen que trabajar presencialmente y para hacer la selectividad.

-Cines y teatros: Reabrirán cines, teatros, auditorios y otros espacios similares con “butaca preasignada” y el aforo limitado a un tercio del habitual. También se podrán visitar monumentos y salas de exposiciones, con la misma restricción de aforo.

-Conciertos: Además, se podrán celebrar espectáculos culturales como conciertos en espacios cerrados con un tercio del aforo habitual. Si son al aire libre, se permitirá que se congreguen hasta 400 personas, siempre y cuando estén sentadas.

-Lugares de culto: El aforo queda limitado al 50%, en vez del tercio de la fase anterior.

Fase 3: avanzada

-Sánchez ha explicado que en esta fase “se flexibilizará la movilidad general” y ha destacado que, aunque sea la menos restrictiva, seguirá siendo recomendable el uso de mascarillas en el transporte público, como en todas las fases anteriores.

-Comercio: Se limitará el aforo al 50%, con la obligatoriedad de que haya una distancia mínima de dos metros entre personas.

-Restauración: Sánchez no ha detallado el aforo de bares y restaurantes en esta fase, pero ha explicado que se suavizarán aún más las restricciones, manteniendo las condiciones de separación entre clientes.

¿Cuánto durará la desescalada?

Cada una de las cuatro fases tendrá una duración mínima de dos semanas, que es el periodo de incubación de la enfermedad. La duración máxima si todo transcurre como hasta ahora sería de ocho semanas. A finales de junio, si la curva epidemiológica sigue la misma tendencia que hasta ahora, estaríamos como país en la nueva normalidad.

¿Será al mismo ritmo en toda España?

No, la desescalada será “asimétrica”. Las reglas serán iguales para todos, pero se pondrán en marcha a ritmos diferentes en cada territorio. El presidente ha explicado que la unidad de medida será “la provincia y la isla”. Esto quiere decir que Palencia y Ávila podrían entrar en diferentes fechas en las fases distintas del desconfinamiento.

¿Cómo se decide qué territorios cambian de fase?

Hay cuatro criterios con los que se medirá si una provincia o isla pueden avanzar a la siguiente fase tras las dos semanas que, como mínimo, durará cada etapa. Estos son la “capacidad del sistema sanitario”, con especial atención a la presión asistencial de las UCI, la situación epidemiológica de la zona, las medidas de protección en los espacios públicos y los datos de movilidad y socioeconómicos de dicha isla o provincia.

¿Y viajar para cuándo?

La idea es recuperar poco a poco el movimiento, pero sin desplazarse entre provincias hasta que no termine la desescalada a finales de junio, pero sí se permitirá para trabajar, como sucede ahora, y para algunas situaciones extraordinarias como un velatorio. Lo que no podrán los ciudadanos, ha explicado Sánchez, es ir a sus segundas residencias si están en otra provincia hasta que finalice la desescalada: “Si usted vive en Almería, y está en la fase 2, y Cádiz está en la fase 3, pues lógicamente no podrá transitar, o no podrá ir de Almería a Cádiz a disfrutar de los servicios tan fantásticos hoteleros que tienen en Cádiz. Tienen que esperar todas las provincias a la nueva normalidad, es decir, haber transitado todas las fases. En el momento que Almería, Cádiz, o Sevilla y Cádiz, estén en la nueva normalidad, pues lógicamente quien tenga una segunda residencia en Cádiz y viva en Sevilla, podrá ir; o quien viva en Cádiz y quiera disfrutar de las playas de Almería, podrá hacerlo, pero siempre en la nueva normalidad, no antes”.

