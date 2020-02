Especialistas en alerta: Se confirmó el primer caso de coronavirus en Brasil

Connect on Linked in

¿Brasil está preparado para enfrentar el coronavirus? Es la pregunta que se formulan a estas horas los especialistas luego de confirmarse el primer caso en San Pablo. Un hombre de 61 años que aterrizó el 21 de febrero, procedente de Lombardía, en Italia, dio “positivo” en los test de la virosis.

Es un momento difícil, sostuvo la infectóloga Nancy Bellei, de la Universidad Federal de San Pablo (Unifesp). Y agregó en una entrevista publicada por el diario Estado de Sao Paulo: “En la medida que la Organización Mundial de la Salud no declare la pandemia, se genera una inestabilidad”.

¿Por qué? Porque cada país en forma individual toma medidas “para establecer barreras o definir cómo se debe proceder con los vuelos. Incluso, en aquellos lugares que ya están con el virus, en algunos casos los lugares públicos son cerrados y en otros no”. Bellei sintetizó la situación de esta manera: “Falta consenso internacional”.

Para los especialistas, una epidemia de coronavirus “puede generar un caos”. Inclusive en ciudades pequeñas, donde las autoridades son obligadas a cerrar escuelas, fábricas y comercios. “Imaginen una ciudad de 3.000 habitantes que solo tienen tres camas en la unidad de terapia intensiva: ¿qué va a pasar con el resto de los enfermos?”.

Lo cierto es que la transmisión del virus, que había comenzado en Italia, alcanzó ya dimensiones europeas. De Lombardía y del Véneto pasó a Suiza, al cantón de Ticino; y también se propagó por el Tirol: fueron confirmados casos en Innsbruck. Otro tanto ocurrió en Croacia, donde acaban de detectar el primer caso, de un joven procedente de Italia. También se registraron siente casos en España.

Los médicos indicaron que hay casos de transmisión del virus que, en principio, puede ser asintomática. Con 16 vuelos semanales procedentes de Italia, cómo saber si ya no aterrizaron en San Pablo o en Río de Janeiro personas infectadas cuyos casos no fueron detectados. Por otro lado, si bien es cierto que la mortalidad es menor en relación con otras dolencias, la diferencia en este caso es que no existe un tratamiento y la población no está inmunizada.

Otro experto, el médico y profesor Mauricio Nogueira, indicó que llegó el momento de “prepararse para detectar rápidamente los casos, hacer el diagnóstico precoz y establecer las medidas de contención necesarias”. Con todo, no arriesgó pronósticos sobre cómo podría ser una epidemia en Brasil.

Lo que se presume es que, si se produjera un caso grave o un fallecimiento por cuenta del virus, eso revelaría la presencia del virus al menos con tres semanas de antecedencia.

El primer contagiado: un hombre de 61 años

El paciente que contrajo coronavirus, según fuentes oficiales, es un brasileño de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado once muertes y cerca de 320 infectados por el virus.

Los primeros análisis a esa persona, de acuerdo a los cuales habría contraído el coronavirus, fueron realizados en el hospital Albert Einstein, situado en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra ingresado.

Esta persona está internada en el hospital Israelita Albert Einstein y los resultados de un segundo test en el Instituto Adolfo Lutz de la capital paulista, encargado de realizar el chequeo, también dieron positivo, según adelantaron medios brasileños. El ministerio de Salud anunciará el resultado este miércoles.

Según fuentes del hospital Albert Einstein, uno de los institutos médicos más prestigiosos del país, el paciente ha presentado algunos síntomas característicos del coronavirus, como fiebre, tos, dolores en la garganta y picazón en la piel, pero se encuentra bien y por el momento no corre riesgos.

Hasta hoy, las autoridades sanitarias brasileñas han investigado 154 casos sospechosos, pero 51 fueron descartados y otros 102 fueron clasificados como “excluidos” por no encajar en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el coronavirus.

El caso bajo investigación es de una brasileña de 21 años, que reside en China y se encuentra actualmente en Río de Janeiro.