Estados Unidos espera Â«millones de casosÂ» y hasta 200.000 muertos por coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Con 140.000 personas infectadas y más de 2.400 fallecimientos en Estados Unidos, el país aún espera «millones de casos» de coronavirus y hasta 200 mil muertos, según la estimación de Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas estadounidense y consultor de las fuerzas de tareas sobre el coronavirus.

El experto traza un panorama fatídico al hacer cuentas de lo que podría causar en términos de vidas humanas la actual emergencia. «En función de lo que vemos hoy, diría que entre 100.000 y 200.000», dijo Fauci en CNN sobre el posible número de decesos. También habló de «millones de posibles contagios».

Pero cauto, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas e integrante del equipo asesor de la Casa Blanca ante el coronavirus recordó, no obstante, que los modelos se basan siempre en diferentes hipótesis: «Dan el peor y el mejor escenario. Y generalmente la realidad se ubica en algún punto intermedio», explicó. El virus mata a una persona cada 17 minutos en Estados Unidos. «Entre las enfermedades con las que he trabajado, nunca he visto un modelo donde se dé el peor de los casos. Siempre están sobreestimadas», agregó Fauci.

«En la Pascua se debería llegar al número máximo», dijo el presidente Donald Trump sobre la fiesta cristiana que se celebra el 12 de abril. «Los modelos estiman que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en dos semanas», señaló durante una sesión informativa en la Casa Blanca. «Por lo tanto, ampliaremos nuestras pautas hasta el 30 de abril para frenar la propagación» del virus.

«Ninguna ciudad escapará al virus»

Según la Universidad Johns Hopkins, cuyo conteo de diagnosticados se usa de referencia, indica que hasta ahora se reportaron oficialmente más de 142.000 positivos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, la cifra más alta para un país en el mundo.

El número de muertes, casi 2.200, se duplicó desde el miércoles. El estado de Nueva York es el epicentro de la crisis en Estados Unidos con sus casi 60.000 casos y 965 muertos.

Otros brotes importantes están desatándose también en Nueva Orleans, Chicago, en algunas áreas de California y en Detroit, donde fue decidida la cancelación de la edición 2020 del Salón del Automóvil, en calendario para junio. «Ninguna ciudad escapará al virus y todas podrían tener una epidemia similar a Nueva York», puso en guardia Deborah Birx, la médica miembro de las fuerzas de tareas sobre el coronavirus de la Casa Blanca.

«Así funcionan las pandemias y es por eso que todos estamos profundamente preocupados y porque hemos alertado», agregó. Figuras políticas demócratas salieron criticaron duramente la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, culpó a Trump de una innecesaria pérdida de vidas por haber desestimado inicialmente la pandemia. «Su negativa al principio fue letal», dijo a CNN.

Entre tanto, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, reprobó el hecho que, sin una coordinación federal, cada estado está compitiendo por materiales y equipos críticos para salvar vidas. De acuerdo con las proyecciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, el pico de la epidemia ocurrirá en torno a mediados de abril en Estados Unidos, con un número de decesos que podría rondar los 80.000 a partir de junio, siguiendo la trayectoria actual. Según su modelo, este número va de un mínimo de 38.000 fallecidos a un máximo de 162.000. En comparación, la gripe H1N1 mató a 34.000 personas en el país en el transcurso de la epidemia en 2018-2019.