Éste es el lugar con el aire más limpio del planeta

Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado identificaron una región atmosférica que permanece limpia, es decir, que no ha sido alterada por la actividad humana.

Este lugar se encuentra en el Océano Austral. Allí, la profesora Sonia Kreidenweis y su equipo encontraron que el aire del área es el menos afectado por la humanidad. Así que, el mismo se encuentra libre de partículas de aerosol.

En la investigación, los científicos tomaron muestras de los microrganismos en la capa límite marina, la parte inferior de la atmósfera que tiene contacto directo con el océano. Estas, tras ser analizadas genéticamente, revelaron ser de origen marino, es decir, pasaron a la atmósfera directamente desde el océano.

“Los aerosoles que controlan las propiedades de las nubes del Océano Austral están fuertemente vinculados a los procesos biológicos oceánicos, y que la Antártida parece estar aislada de la dispersión de microrganismos hacia el sur y la deposición de nutrientes de continentes del sur”, explicó el investigador y coautor del estudio en un comunicado, Thomas Hill.

“En general, sugiere que el Océano Austral es uno de los pocos lugares en la Tierra que se ha visto mínimamente afectado por las actividades antropogénicas”, continuó.

Los investigadores concluyeron que los aerosoles de masas de tierra distantes, como la contaminación o las emisiones del suelo, no viajan hacia el sur y el aire. Esto representa una gran diferencia con otros estudios de océanos, tanto en el norte como en las zonas tropicales.

Este estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire se considera una crisis de salud pública mundial que mata a siete millones de personas al año.

Fuente: noticiasambientales.com/