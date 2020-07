Este lunes se espera que frío perfore los termómetros por debajo del 0º

Connect on Linked in

La semana arrancará para la región de Entre Ríos con una temperatura mínima en marcado descenso y máxima en leve descenso o en poco cambio, anticipó el departamento meteorológico provincial.

Con condiciones del tiempo estables, este lunes se espera para la provincia algunas heladas débiles o escarchas durante las primeras horas del día. Esto marcará lo que será una jornada muy fría, propio de las marcas invernales para la zona, se adelantó desde Defensa Civil provincial.

El pronóstico marca además la presencia de vientos suaves del Sur rotando al Sudeste. Despejado a muy poco nuboso. Muy frío por la mañana con muy baja sensación térmica. Probabilidad de heladas principalmente en áreas suburbanas. Algunas neblinas matinales. Luego, durante el día, nubosidad en incremento parcial y temporal principalmente sobre los departamentos del centro y norte provincial, con la persistencia general de buen tiempo.

Las temperaturas mínimas pronosticada estarán entre 2º y 4° C. y la sensación térmica de -1º a 1° C, siendo menores sobre el Sudeste de la provincia. Las máximas anunciadas oscilarán entre los 12º y 14° C. con térmicas más bajas, de 11º a 13° C.

Se recomendó precaución en la utilización de artefactos de calefacción, y mantener una adecuada ventilación de las viviendas, en especial en aquellas que utilicen artefactos que consuman el oxígeno interior de las mismas.