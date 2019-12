Ex funcionarios municipales de Paraná fueron condenados por narcotráfico

Print This Post

El ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado. El dirigente radical tendrá prisión domiciliaria. También recibieron penas de prisión, el ex concejal Pablo Hernández y la ex policía, Griselda Bordeira, registró AIM.

Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dieron a conocer el adelanto de la sentencia en el juicio que tiene imputadas a más de 30 personas, entre ellas, Varisco, Hernández y Daniel Celis.

En la sentencia, Varisco fue condenado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 pesos ya que fue considerado por la justicia federal como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado y también recibieron penas de prisión el ex concejal Pablo Hernández y la ex policía, Griselda Bordeira. El ex intendente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por sus problemas cardiológicos.

En ese marco, Daniel «tavi» Celis recibió una pena de 13 años de prisión por considerarlo organizador y financiador del tráfico de estupefacientes en ambas causas; y Miguel Ángel «Titi» Celis ocho años de prisión por cumplir el mismo rol que su hermano.

Además, Miguel Carmelo Leguizamón recibió una pena de 6 años y seis meses; Gastón de la Fuente, seis años de prisión; Cristian Silva, seis años y seis meses y decomiso del dinero secuestrado; Omar y José Ghibaudo, seis años de prisión; y Sergio Baldi, un año de prisión, queda en libertad por el tiempo de preventiva.

Por otro lado, fue absuelto Hernán Rivero.

Ampliaremos.