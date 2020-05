Expectativas por la reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace rural

Print This Post

El encuentro entre las entidades gremiales del agro y las autoridades del Ejecutivo provincial estaba pactado para el lunes pasado, pero finalmente se postergó para el 26 de mayo. Según pudo saber AIM, la convocatoria está pautada para la hora 15, y estarán presentes el ministro de la Producción, Juan José Bahillo y el de Economía, Hugo Ballay, juntos con funcionarios de Enersa, Vialidad y Ater.

Los presidentes y vice de las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace provincial tienen pautado un encuentro con los ministros Bahillo y Ballay para este martes. En la agenda de temas por abordar sobresale la problemática del impuesto inmobiliario rural, según adelantó a esta Agencia el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Tito.

Pero si bien los temas más urticante y urgente es el impositivo, además del responsable de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater) estarán presentes los titulares de Energía de Entre Ríos SA (Enersa) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

En cuanto a lo tributario, previo a esta reunión, el viernes se conoció que el Gobierno provincial estableció un diferimiento de 15 días de la carga tributaria para el sector. El dirigente rural consultado recordó que el inmobiliario rural tenía vencimiento el 20 de mayo en la primera cuota, pero a partir del pedido de que se posponga la fecha, se logró un corrimiento, dado además que “una gran mayoría que no había pagado”, se planteó. Lo que resta por resolver, se indicó, es a cuánto ascenderá el aumento. De acuerdo a lo que trascendió, oscilaría el 40 y 45 por ciento y que no superaría el 50 por ciento, aunque el guarismo final no está cofirmado.

En otro orden, Tito indicó que la Mesa de Enlace llevará distintos puntos. “Desde lo coyunturales como impuesto inmobiliario y también caminos, buenas prácticas agrícolas y la cuestión de la energía en distintas partes de la provincia”, anticipó.