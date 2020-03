Farer se reúne pare definir si se pliega al paro de comercialización agropecuaria

Print This Post

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) tendrá un plenario con los presidentes de todas sus filiales asociadas en Villaguay este viernes. El encuentro de los presidentes de las rurales será para tener una definición respecto a la propuesta de cese de actividades que impulsa Carbap y Cartez dentro de CRA, la entidad que los agrupa a nivel nacional, adelantó a AIM José Colombatto, titular de Farer.

“Hay confederaciones como Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) que quieren hacer un paro de comercialización. Se lo están pidiendo a CRA (Confederaciones Rurales Argentina)”, planteó Colombatto a esta Agencia para trazar el panorama luego de los anuncios del gobierno nacional de suba en tres puntos a las retenciones de la soja. .

El cónclave de los ruralistas entrerrianos será mañana, en Villaguay, donde se tratará este tema puntal, “si decidimos ir al paro de comercialización o no. El presidente de CRA, Jorge Chemes, preguntó a todas las confederaciones qué vamos a hacer respecto a estas medidas. Y bueno, pidieron a la brevedad una respuesta y de acuerdo a lo que salga dentro de las confederaciones de CRA se hará el paro de comercialización o se pedirá más tiempo, o no. No sabemos, eso saldrá de la reunión en Villaguay. Los presidentes de la sociedades ya vendrán con mandato de sus rurales y de ahí vamos a estar manejando de acuerdo a la agenda que está planteado CRA con la propuesta de paro”, cerró el dirigente rural.