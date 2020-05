FederaciÃ³n: Habilitan actividades deportivas

Print This Post

La ciudad de Federación durante la semana habilitó actividades deportivas como ciclismo y atletismo, además trabaja en protocolos para cuando se reactive la actividad turística. También, en estos días, recibió la visita de Luis Benedetto, Presidente de la Delegación Argentina en CTM y titular de Cafesg. El secretario de Gobierno de la municipalidad Claudio Gómez, se refirió a estos temas y analizó la situación económica y al trabajo sanitario y preventivo en la ciudad.

Actividad física

«Venimos trabajando hace una semana atrás, cuando nosotros hemos implementados las caminatas recreativas en sector de costanera, estas caminatas van de 13:00 a 16:00 horas, y tenemos postas de control, a cargo de la Dirección de Deporte de la ciudad de Federación, ellos son los que controlan que se respeten los protocolos dispuesto por el Ejecutivo Municipal, la verdad que hubo una muy buena captación por parte de los vecinos de la ciudad, esto permitió que nosotros nos sentemos a evaluar la posibilidad de habilitar diferentes actividades físicas que venían siendo requerimientos de la comunidad, así que nosotros junto con el Director de Deportes y en constante comunicación con Provincia, hemos implementado a partir de hoy una nueva disposición, que es la actividad física en el ciclismo, nosotros por el tema de control en el acceso que tenemos en la ciudad de Federación, hoy no podemos habilitar el ciclismo de ruta, porque generaría un embudo y seguramente sería una zona de peligro, pero si lo hicimos con las actividades rurales, acá nosotros tenemos el ejido muy cerca de la ciudad lo que nos permite implementar esta modalidad deportiva del ciclismo rural. Así que van a tener la posibilidad de practicar este deporte a muy pocos kilómetros de la ciudad, desde las 13 horas en adelante, hasta las 17 horas, con las medidas de seguridad que nosotros hemos implementado, el distanciamiento, la no aglomeración de personas en distintos puntos de las colonias, que lo hagan con responsabilidad y cayó bien».

«Federación es una ciudad que práctica mucho deporte amateur, si bien no tenemos profesionales, pero una de las actividades que ha crecido últimamente es el ciclismo, el ciclismo tanto de ruta como de Mountain Bike, el ciclismo rural como se lo conoce habitualmente y que desde hoy van a poder empezar hacer esta práctica deportiva».

«Lo mismo hicimos con el atletismo, actividad que personalmente, me gusta mucho y la disfruto, van a tener también los vecinos de Federación la posibilidad de hacerla, en días específicos, en lo que es zona de costanera, será de 16 a 18 horas, este horarios es exclusivo, porque las caminatas van de 13 a 16 horas y lo que queremos es evitar mucha afluencia de personas en un mismo lugar, por este sentido en zona de costanera lo que será el trote o pedestrismo se lo va a hacer de 16 a 18 horas, en zonas rurales van a tener una amplitud más prolongada y van a tener la posibilidad hacerlo ya desde las 13 horas. Siempre que sea en el ejido de la ciudad, es un protocolo muy cuidado, muy pensado, para que los que salen a caminar lo sigan haciendo en forma cómoda y aquellos que salen a trotar lo hagan sin la posibilidad de tener algún contacto o algún tipo de acercamiento a la persona que está disfrutando la caminata, que por cierto es muchísima, la gente está disfrutando de las actividades recreativas».

«Estas actividades además nos van a permitir descomprimir un poco la problemática social que estamos atravesando, sabemos que, con respecto a lo que es salud mental, hubo casos que han aumentado de violencia intrafamiliar, es una alternativa muy importante para que la sociedad empiece a rencontrarse y empiece a respirar un poco fuera de casa y siempre cuidándose, yo creo que tanto los profesionales de la salud, como las mismas personas que estaban viendo esta posibilidad, y bueno nosotros accedimos a esto, pedimos responsabilidad y que tengan la posibilidad de seguir cuidándose, de seguir quedándose en su casa, que lo hagan como lo venían haciendo, que está bien y es lo que se recomienda pero también esto lo de la actividad física que es una alternativa de salud también, lo hagan de forma responsable».

«Por último quiero aclarar que, si bien el comportamiento de los vecinos nos permitió tomar la decisión de habilitar estas actividades, en este caso según el comportamiento de estos días nosotros podemos seguir con esta nueva disposición o prácticamente volver la fase atrás, si no se respeta y si no hay responsabilidad ciudadana».

Actividad turística

«Estamos trabajando, desde la Secretaria de Turismo junto con Carlos Miller, que está al frente con un equipo que lo acompaña y en esto quiero ser claro, antes de extenderme más en lo que es la nota, este protocolo se está trabajando para que una vez que las autoridades sanitarias Nacionales y Provinciales activen esta actividad, por eso tenemos que organizarnos, ganarle al tiempo, pero también apostar a aquellas personas que han elegido Federación por muchísimos años, y demostrar que tienen un estado Municipal trabajando para su regreso, trabajando para que cuando elijan nuevamente Federación lo hagan en forma segura y también que confíen en las autoridades y disposiciones que nosotros vamos a implementar para seguir brindando un turismo de calidad como lo hicimos siempre en la ciudad de Federación, por eso es que nosotros desde un primer momento desde la decisión que ha tomado el Intendente Ricardo Bravo, fue que trabajemos en un protocolo de seguridad y que también demuestre confianza a aquellas miles de personas que llegan a nuestro parque todos los años y esto también sabemos que es vender al turismo, sabemos que es vender tranquilidad y sabemos que es vender que va a llegar a una ciudad que se cuida, que esta preparada para recibir en esta época de pandemia un turismo de todo el país».

Visita de Luis Benedetto quien se encuentra al frente de CTM y CAFESG

«La verdad que muy contento, cada vez que llega Luis (Benedetto) a la ciudad de Federación, lo recibimos con los brazos abiertos, es la misma calidad que nos ha brindado siempre Luis también, así que Federación tiene una calidad muy buena con él, tenemos un buen trato y también como nosotros le decimos, que es un vecino más acá de Federación, ha venido con muy buenas noticias y eso la verdad que a nosotros nos reconforta y nos consolida también aquí en la ciudad con el tema ámbito de gestión, el Intendente desde el primer momento antes de asumir junto con el Secretario de Obras Públicas, Luis Espil, venían trabajando en diferentes proyectos para implementarlo una vez que ya estemos en el gobierno, entonces han presentado ante Cafesg, diferentes proyectos donde hoy estas obras están a poco tiempo de que se llame a licitación».

«Un playón deportivo en uno de los barrios de la ciudad de Federación, que son los barrios de Cafesg, son 600 viviendas que cuando se realizó el traslado, no tenían un programas de desarrollo humano y nosotros vemos la necesidad, que con el deporte los vecinos encuentran los valores, obviamente detrás de este playón, van a llegar profesionales de diferentes sectores para trabajar en el territorio y eso nos va a permitir también abordar la problemática de la Escuela N° 44, que contiene a las familias de un sector por mucho tiempo desprotegido, por todo esto, no es solo un playón sino todo lo que vamos a ir desarrollando, como estado municipal presente».

«También nosotros y por gestiones justamente con Luís (Benedetto), queremos darle continuidad al Auditórium de la ciudad, obra que estuvo parada durante 8 años, y que sabemos que significará darle continuidad al desarrollo de la región de Salto Grande, hoy las reuniones en Centros de Convenciones y con la llegada del aeropuerto a la ciudad de Concordia, este tipo de actividades son de suma importancia y por eso apuntamos a esta obra que será de un impacto importante para la ciudad, tanto en materia turística como cultural. Por eso cada visita de Luis (Benedetto) a la ciudad nos da esperanzas, vamos a avanzar con gestionar los títulos de propiedad para los vecinos del barrio de Cafesg y que puedan contar con eso que es muy importante. Porque esto demuestra que tenemos un estado Nacional y Provincial muy presente, y teniendo en cuenta por lo que atravesamos con la pandemia, estas gestiones son importante para llevar adelante proyectos que nos habíamos fijados cuando iniciamos la gestión».

Situación económica

«El panorama económico para nosotros es muy complicado, eso nos complica llegar a pagar los sueldos cada mes, estamos muy preocupados por la situación económica que estamos viviendo. Las coparticipaciones han bajado muchísimo y eso nos genera un desequilibrio muy importante. Un cuarenta por ciento viene de los ingresos del parque termal, de las entradas que nosotros cobramos y hoy eso no lo tenemos, sumándole que tenemos un personal en relación al turismo, tenemos más de doscientas personas vinculadas al parque termal y a todo el ámbito turístico. No solo no tenemos ingresos, sino que también una perdida millonaria todos los meses y eso tenemos que afrontarlo».

«Le pedimos unos adelantos de coparticipación al Ministro de Economía de la Provincia Hugo Balay, también estamos en contacto con Juan José Bahillo, Ministro de Producción, Desarrollo y Turismo y con el Gobernador, y el comentamos la situación tan particular que vive nuestra ciudad, no solo en lo municipal, que nos preocupa muchísimo, sino también a todo lo vinculado al sector privado que depende también del turismo y todo va impactando negativamente y repercute en el estado municipal, tener una recaudación mínima hoy nos implica cada mes la preocupación de llegar a pagar los sueldos municipales, sueldos que nos garantiza seguir prestando servicios que venimos haciendo, Federación es una ciudad muy exigente en materia de servicios y lo venimos cumpliendo, recuperamos una ciudad que por el receso político después de las elecciones hubo un estancamiento y eso nosotros tuvimos que recuperarlo y todo eso tiene un costo. Nuestra buena administración nos permitió seguir pagando los sueldos al día de hoy, que demuestra una administración muy austera, equilibrada y transparente. Si no fuese por haber entrado de esta forma tan prolija, hoy la ciudad estaría en estado de alerta».

Situación sanitaria

«Hoy no tenemos casos sospechosos, estamos en estado de alerta como está el país. Hacemos los controles en los ingresos a la ciudad, con personal de salud, policial y colaboradores que están tomando la fiebre y en el control de cada persona que ingresa a la ciudad. Estamos trabajando con un solo ingreso que nos permite hacer un control de todos los que ingresan. Cuesta mucho y demanda un mayor desgaste, ya que la gente se empieza a mover mucho más. Todo esto hace que impacte también en los recursos de la Municipalidad. Si bien la ciudad cuenta con el Hospital San José, el Director de los centros de salud Daniel (Re) está fortaleciendo cada uno de los centros de atención primaria, que en la ciudad son tres. Eso también repercute en la economía ya que tenemos que hacer una inversión mayor en los recursos humanos y en salud, por la demanda de medicación y de tiempo y también en estos lugares estamos asistiendo cada una de las complicaciones alimentarias que repercute en los vecinos por la situación económica que están atravesando».

«Tenemos un estado que trabaja fuertemente en lo social con presencia en todos los hogares. El IFE generó un cuidado en le economía local y ha permitido que las familias estén un poco más tranquilas. Estamos permanentemente reforzando los comedores comunitarios que tenemos. Han aumentado también la demanda porque muchos vecinos que trabajaban en lo informal hoy no pueden acceder y pierden sus ingresos. Por eso digo si bien estamos atravesando un desequilibrio económico importante, nosotros como estado municipal estamos muy presente en cada una de las acciones y donde nos requieran, en cada área llevando tranquilidad como nos sugirió el Intendente, para que cada vecino de Federación encuentre en el estado municipal hombres de bien que están trabajando por el bien de cada uno de los federaenses».