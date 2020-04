Fernández, duro con los bancos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la “dureza” de algunos bancos para otorgar créditos a empresas en medio de la crisis económica y las medidas decretadas para contener la pandemia de coronavirus “me cae muy mal».

«La dureza de algunos bancos me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata con los negocios que les daba el Estado, como las Lebac. Estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse», agregó.

«Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos. Espero que entiendan, si me quieren ver malo verán lo malo que me pongo”, advirtió.

También se refirió a la renegociación de la deuda, uno de los temas económicos clave de su gestión, y aseguró que el plan de negociación con acreedores «sigue en pie», pero con una propuesta que la Argentina pueda «cumplir».

«Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante», sostuvo y señaló: «Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir».

En diálogo con Radio Mitre, puntualizó: «A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre».

Sin embargo, subrayó: «Lo que hace falta es que todos y entiendan en la situación en la que vivimos».

«Seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos», insistió al ser consultado sobre la posibilidad de pedir un crédito para afrontar la pandemia.