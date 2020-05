Fernández Pabón: “La filosofía del streaming nos ha seducido y no tenemos nada que le compita a eso”

Connect on Linked in

El Aislamiento Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio obligó a repensar el modo de vincularse de los artistas con el público. “No tenemos, por ahora, el cara a cara y no sabemos cuándo volverá”, el streaming es una alternativa en un escenario distópico, dijo a AIM la actriz y profesora de teatro Antonella Fernández Pabón, quien resaltó que “al no estar escritas las reglas sabemos que nadie es dueño de la pelota, que todo vale”.

Todos los domingos, desde las 23, un fogón virtual arranca a calentar las noches en el streaming LunaticosClown (Instagram). La propuesta es una alternativa de artistas locales ante la imposibilidad de realizar funciones en teatros, salas y espacios públicos por el Aislamiento Social que dispuso el gobierno para contener la propagación del Covid-19 y evitar, así, la saturación del salud de salud.

― ¿Cómo comenzó la propuesta?

― Muchas veces no sabemos cómo surgen las cosas, nos preocupamos muchísimo por entenderlas, definirlas y poder iluminar con nuestra opinión a quién, por ejemplo, todavía tenga miedo de ir a comprar al supermercado chino. Pero poco nos ocupamos de atender cómo nos sentimos. Si lo que afuera, pasa a nosotros nos resuena o nos hace bosta. De alguna forma, positiva o no, estamos en un estado de incertidumbre a nivel global y eso nos da la pauta de que se desdibujaron las percepciones de algunas cosas, o de todas, y tenemos que volver a maquetarlas.

A las semanas de comenzar la cuarentena me vi obligada a explorar más mi payasa, Rosita, un tanto olvidada por la rutina. Comencé a hacer por las tardes transmisiones en vivo invitando siempre a alguien para hacernos compañía, jugar, depilarnos, cantar, hacer rutinas de maquillaje, sabíamos que esto iba a ser largo así que nos conformábamos con vernos por streaming desde Instagram con espectadores que jugaran a creerse el cuento y comentaran lo que les iba pasando al respecto. Este deseo fue compartido en reuniones virtuales que manteníamos entre compañeros de Lunáticos Clown y nos comenzamos a preguntar cómo la cuarentena nos daría algo positivo para usar, cómo este momento nos funcionaría también como grupo y no sólo a nivel personal. Decidimos ir un poco más allá con la propuesta. Comenzamos a hacer reuniones de trabajo pensando los duetos para las transmisiones en vivo de fin de semana y los posibles temas a tratar: Tik-Tok, humedad, cocina, mascotas, adicciones, soledad, profilaxis, ovnis, farándula, familia, entre otros. Nuestro objetivo es poder seguir conectados, ya sea entre nosotros probando material e improvisando y también con las propuestas del público que de a poco se va sumando, nutriendo y motivando. Es muy bueno lo que comienza a pasar ahora, que el público puede comentar lo que ve. ¿Es Teatro? No ¿Es stand-up? No, para nada ¿Es televisión? Tampoco ¿Se transmiten sensaciones? Si, puede ser ¿El público está presente? Sí. Y entonces, algo pasa. Es como una conversación telefónica con público que empatiza, se apropia del relato y responde a lo que ve, nunca le decimos que no a eso, nos volvemos un poco prostibularios.

― ¿Qué te seduce de esta propuesta?

― Lo que más me atrae de este tiempo es la pausa y la falta de definición de algunas acciones, como decía al principio. La filosofía del streaming nos ha seducido y no tenemos nada que le compita a eso. No tenemos por ahora el cara a cara y no sabemos cuándo volverá. No podemos definirlo aún y es ese vértigo de no entender mucho, pero largarnos a ver qué sucede lo que ahora es nuestro motor. Nos estamos preocupando primero por sentir/hacer y luego por “teorizar”. Al no estar escritas las reglas sabemos que nadie es dueño de la pelota, que todo vale.

― ¿Cómo impacta las restricciones en los artistas?

― Tuvimos que redefinir nuestra actividad sin perder de vista que no es nuestra prioridad para con el público, ya que en una sala o en una plaza el intercambio es otro. Sabemos que un montón de artistas están realizando funciones virtuales con una contribución consciente “a la gorra” y es muy importante que el público sepa que, al ser nuestro trabajo, pueda dar la otra mejilla en esta situación que nos atraviesa. Si de algo nos puede servir esta cuarentena es para que hagamos consciente que no tenemos que dar “limosnas” sino aportar desde el corazón entendiendo que hay un trabajo detrás de la pantalla que va más allá sólo de lo que estoy viendo.

Para quienes nos toca sostener los espacios de formación, es un desafío aún mayor ya que, en el caso del Teatro, tenemos que replantear muchas actividades desde cero porque son muchos los factores que influyen en esta dinámica de clase virtual. Además de que sabemos que cada vez más, “educamos para lo desconocido”, en palabras de Ruth Harf, ya que, más que nunca, educamos para una sociedad que desconocemos como será.

Les invitamos a seguir a Pizetta Rosita en Instagram y Lunaticos Clown (facebook e instagram) para conocer más acerca de las propuestas que llevamos adelante en este tiempo.