Fiestas tranquilas: Seamos responsables con el uso de pirotecnia

Si decidiste usar pirotecnia este Fin de Año, para que la diversión no se transforme en tragedia, se recomienda a los vecinos que no permitan que los chicos manipulen pirotecnia. Siempre es necesario que se adquieran explosivos aprobados, únicamente en lugares habilitados, constató AIM.

Es fundamental que las personas adultas tomen conciencia de la peligrosidad que conlleva la manipulación de pirotecnia y de esta manera eviten que los chicos enciendan explosivos.

Estos productos son sumamente peligrosos y si queremos pasar unas fiestas en tranquilidad es necesario tomar medidas de precaución y no tener que lamentarnos después.

Los mismos deben ser tirados en lugares descampados, para evitar accidentes en las manos o en los ojos. También es necesario a la hora de comprar explosivos tener en cuenta que serán aquellos que estén aprobados ya que existen algunos de muy baja calidad que se pueden transformar en armas en las manos de alguien.

Por ello se recomienda comprar solamente en lugares habilitados porque esto trae cierta tranquilidad de que estarán en buen estado.

Todas son medidas preventivas para evitar situaciones peligrosas, pero es necesario apelar a la responsabilidad de los vecinos para poder disfrutar de una noche de festejos.

Lo mismo sucede con los accidentes de tránsito para las fiestas, debemos recordar que no se debe manejar si bebimos alcohol.

Consejos para tener en cuenta

Recomiendan que si toma fuego la ropa se debe sofocarlo envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr.

De la misma manera piden que los niños no deben compren ni usen pirotecnia; no guardarla en los bolsillos; no arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas; no utilizarla dentro de botellas o latas.

También se recomienda lavar la zona lesionada con agua fría o helada ya que disminuye el edema y calma el dolor; nunca colocar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales; cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas y concurrir al centro médico más cercano.

En caso de accidentes con compromiso ocular no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos, cubrir el ojo afectado con una gasa y concurrir a un centro oftalmológico lo más rápido posible.