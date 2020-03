Foja cero: Llaman a nuevo concurso para elegir defensor del Pueblo de Paraná

Connect on Linked in

A través del decreto Nº 36, la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Paraná convoca a un nuevo concurso de postulantes para cubrir los cargos de defensor/a del Pueblo, defensor/a Adjunto/a y defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de la capital entrerriana. El proceso comienza tras la fallida convocatoria y frustrada elección llevada adelante en la pasada gestión cuando estaba al frente Josefina Etienot al frente del cuerpo.

Las inscripciones estarán abiertas del 9 al 31 de marzo en la Mesa de Entradas del Cuerpo Legislativo, ubicada en calle Andrés Pazos 124, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

El decreto está rubricado por la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff, y por el secretario Parlamentario, Gerardo Pastor. Entre los fundamentos, se menciona que el 26 de noviembre pasado terminó el mandato del Defensor del Pueblo Adjunto y que ese mismo día fracasó la posibilidad de elegir nuevos Defensores, entre más de treinta postulantes, debido a que, en sesión especial, los ediles no consiguieron reunir los 10 votos necesarios para obtener la mayoría especial, tal cual lo establece la legislación vigente.

“Resulta clave que en el plazo más breve posible puedan cubrirse estos cargos, ya que esta acefalía no está prevista legalmente”, afirmó la titular del Concejo, Andrea Zoff, al anunciar los términos del decreto. Argumentó, seguidamente, en una publicación del HCD, que el Defensor del Pueblo “es la figura clave para que cualquier tipo de reclamo, tanto individual como colectivo, pueda ser canalizado por esta vía. Por este motivo necesitamos cubrir este cargo a la brevedad”.

Inscripciones

En este sentido, informó que todos aquellos ciudadanos que deseen inscribirse “podrán acceder a toda la información del concurso ingresando a la página web del Concejo Deliberante (www.hcdparana.gob.ar) o de la Defensoría del Pueblo (www.defensoriaparana.gov.ar)”. Para acceder al decreto: https://hcdparana.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-36-2020.pdf

Respecto de la Comisión de Enlace, ámbito integrado por tres ediles previsto por la ordenanza de creación de la institución (Ordenanza 8.391) que debe actuar como intermediario entre la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante, la presidenta informó que se constituirá en la primera sesión del Cuerpo, que se realizará el 19 de marzo. Dicha comisión “es necesaria para poder realizar este concurso”, pues su participación es esencial en etapas del proceso.

Por su parte, el secretario del Cuerpo, Gerardo Pastor, dijo: “Desde el inicio de la gestión y atento a la situación actual de acefalía de la Defensoría, que es bastante atípica, vimos las necesidad de proceder a la cobertura de esos cargos. Es tan atípica la situación que al momento de dictarse la ordenanza (de creación de la Defensoría) ésta no previó la forma de reemplazar o suplantar el cargo en caso de vacancia, y que al ser una función unipersonal e indelegable, con atribuciones inherentes a la persona del defensor, no la podemos subrogar en otro funcionario que no sea alguien elegido por el Concejo Deliberante”, puntualizó en declaraciones publicadas por el HCD. Sobre el particular, Pastor señaló que “será el pleno del Cuerpo legislativo el que evaluará las condiciones personales de cada uno de los postulantes”, para luego tomar una decisión al respecto.

Dispensa

Con relación a los aspirantes que se presentaron el año pasado al concurso convocado para cubrir dichos cargos y que quedó vacante, el funcionario dijo que “por una cuestión administrativa se decidió dispensarlos de acercar sus antecedentes personales”.

Añadió que toda la documentación que dichos postulantes presentaron el año pasado en el marco del concurso anterior será tenida en cuenta. Y advirtió que “lo único que deberán adjuntar actualizados son aquellos certificados que por su naturaleza tienen algún tipo de vencimiento, como por ejemplo el de antecedentes penales o de reincidencia y, además, participar de las entrevistas personales ante los concejales”.

Finalmente acotó que estos postulantes podrán agregar también “nuevos títulos o cursos que hayan desarrollado en este tiempo”.

Cronograma

Vencido el plazo estipulado se procederá a confeccionar un listado de los postulantes inscriptos con todos los datos personales y de contacto; exponiéndose luego el mismo en Mesa de Entradas del HCD, página web del Concejo Deliberante y Defensoría del Pueblo, desde el día 01 de abril de 2020.

La ciudadanía podrá presentar impugnaciones u observaciones a los postulantes por escrito, por el plazo de 7 (siete) días hábiles a contar desde la publicación del listado, día 03 de abril al 15 de abril de 2020.

De las impugnaciones que se presenten se correrá vista al candidato impugnado para que lo conteste en el plazo de 3 (tres) días, a contar desde la notificación del traslado.

Las impugnaciones presentadas y sus contestaciones serán resueltas por los miembros de la Comisión de Enlace del Honorable Concejo Deliberante de Paraná, del 22 al 28 de abril de 2020.

Las resoluciones de las impugnaciones serán apelables de conformidad con la normativa prevista en el Régimen Administrativo Municipal. Los recursos que se presenten no suspenderán la continuidad del proceso de elección.

Conformado el listado final de postulantes, la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante convocará al Cuerpo a Sesión Especial en fecha a confirmar, dentro del período del 07 al 15 de mayo de 2020, que tendrá como Temario único la realización de las entrevistas personales a los postulantes, quienes deberán exponer públicamente y por un tiempo máximo de diez (10) minutos, cuáles son sus planes y propuestas para el/los cargos que concurse. En caso que el postulante concurse para más de un cargo, se podrá extender hasta un máximo de veinte (20) minutos.

Una vez entrevistados todos los candidatos, el Cuerpo procederá a analizar las propuestas en una reunión de acuerdo previa a la Sesión Especial para la elección final. También se emitirá el dictamen de Comisión previsto en el artículo 3º de la ordenanza 9389.

Inicio e historia

En Paraná se instituyó la defensoría del Pueblo y, bajo su órbita, un Centro de Mediación Comunitario, por ordenanza 8391, sancionada el 30 de diciembre de 2002 y en vigencia desde el 12 de marzo de 2003 (fecha de promulgación). En junio de ese año se realizó el concurso de oposición y antecedentes que consagró a Jorge Kerz como defensor titular y a Martha Benedetto como defensora adjunta.

En junio de 2005, Kerz presentó la renuncia a su cargo –la dimisión fue aceptada por el Concejo Deliberante el 28/06/05 mediante Decreto Nº 592-. A partir de esa fecha, la defensora adjunta, Martha Benedetto, dirigió la institución hasta el 2 de diciembre de 2009, cuando asumieron los nuevos defensores electos Luis Garay (titular) y Pablo Donadío (adjunto). El mandato era por cinco años, es decir hasta 2014.

En noviembre de 2014, los defensores Luis Garay y Pablo Donadío fueron reelectos como titular y adjunto, respectivamente, por el Concejo Deliberante por otro período de cinco años. La posibilidad de reelección está prevista por la ordenanza 8.391. Luis Garay dejó el cargo el 30 de abril de 2019, tras acogerse al beneficio de la jubilación, y Pablo Donadío continúo a cargo de la institución hasta el 26 de noviembre.