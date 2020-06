Fregonese: “Los argentinos queremos vivir en plena vigencia del sistema republicano”

Print This Post

“No queremos que esta pandemia sea excusa para suspender la vigencia de nuestra Constitución Nacional”, aseguró a AIM la diputada Alicia Fregonese, quien celebró la continuidad del concurso preventivo de acreedores en el caso Vicentín, ya que consideró que reafirma la división republicana de poderes.

En el caso Vicentín, “hoy resulta auspicioso que el concurso preventivo de acreedores que el Gobierno pretendió interrumpir a través de una intervención haya vuelto a su cauce natural”, dijo a esta Agencia la legisladora, quien agregó: “De esta forma, se ratifica la independencia de poderes que el Decreto 552/2020 intentó avasallar dictando una intervención a todas luces inconstitucional que pretende barrer también con el Poder Legislativo ya que adelantaba la expropiación, algo que debería tratarse antes en el Congreso Nacional”.

Los argentinos “queremos vivir en plena vigencia del sistema republicano de división y equilibrio de poderes. Así quedó demostrado el sábado, cuando nos manifestamos pacífica y responsablemente haciendo flamear la bandera argentina, en todos los rincones del país”, apuntó la diputada.

En ese sentido, señaló que el fin de semana se manifestaron porque no quieren que la pandemia “sea excusa para suspender la vigencia de nuestra Constitución Nacional; queremos que se respete el federalismo, hoy en la figura de un juez del Poder Judicial de Santa Fe – las empresas las intervienen los jueces, no el presidente de la Nación; y nos manifestamos, también, porque no queremos que se desprecien la propiedad privada, la inversión, ni el trabajo genuino”.

“Escuchamos que una de las razones para expropiar Vicentin era evitar que quede en manos extranjeras. Se desconoce así que gran parte de las industrias más relevantes de Argentina son de origen extranjero, como lo fueron seguramente nuestros abuelos y todos los inmigrantes que hicieron de este un país grande. En momentos en que más se necesita, este argumento destruye todo incentivo a invertir y a crear trabajo. Quien querrá arriesgar su capital en un país que lo repudia solo porque no es portador de un DNI argentino? Claramente, no estamos dando una buena señal a la inversión extranjera pero tampoco a la argentina”, opinó la legisladora.

Además, comentó que se escuchó que la intervención “se efectuaba en defensa de la soberanía alimentaria; sin embargo, mal podría estar en riesgo la seguridad alimentaria de los argentinos cuando se trata de una empresa que comercializa y procesa productos que no tienen como destino la alimentación humana, cuando además la capacidad instalada de plantas procesadoras de soja es lo que en la Argentina abunda, y el share del mercado de esa empresa ronda el diez por ciento en soja y menos del tres por ciento en trigo. Razones por las cuales la expropiación tampoco resulta de utilidad pública”.

Por el contrario, “como estamos viendo luego de haber pasado un verdadero test real, el sistema agroalimentario argentino puede funcionar incluso haciendo frente a una pandemia, con un claro equilibrio entre los mercados, y con un gran sentido de la responsabilidad. Nuestro país tiene una enorme ventaja como segundo exportador neto de alimentos del mundo. Otros países sufrieron desabastecimiento y aumento en el precio de los alimentos. En nuestro país, en momentos tan difíciles como los actuales, la cadena agroindustrial ha logrado abastecer el mercado con alimentos de calidad”, dijo.

Por otra parte, la Constitución exige como único marco para que el presidente pueda publicar un DNU, que se trate de una circunstancia excepcional para la sanción de las Leyes: “La pandemia sin dudas es una circunstancia excepcional, el de Vicentin no. No debemos acostumbrarnos en la Argentina a que se hagan cada vez más cosas en nombre de una emergencia. Las emergencias justifican o pretenden justificar cada vez más medidas ilegales, el achicamiento de derechos y medidas que se adoptan fuera de los carriles institucionales y constitucionales normales porque ‘no hay tiempo’”.

“No vamos a permitir que en nombre de la urgencia se eviten la reflexión y el debate, se atropellen instituciones y se vapulee la Constitucóon Nacional. Por eso el sábado nos manifestamos y lo seguiremos haciendo en defensa de los valores republicanos, el derecho a la propiedad privada, la inversión, el trabajo, y la división de poderes, y nos opondremos desde el Congreso de la Nacion tanto al DNU de intervención como al proyecto de utilidad pública y expropiación si llegara a presentarse”, aseguró Fregonese.