Fundación Invictus: El primer hospital para animales salvajes en América Latina

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El primer hospital de animales salvajes de Latinoamérica se encuentra ubicado en Pachuca, Hidalgo y se ha abierto paso a fin de atender y de recuperar a aquellos que han sido maltratados.

Fundado por Ericka Ortigoza, el hospital, además de ser pionero en la materia, es un espacio que brinda atención a todo tipo de especies; la colonia en la que se ubica es “El Huixmí”, punto en el que tigres, venados, leones e incluso animales rescatados de circos podrán ser atendidos.

Sin embargo, todo tipo de especies maltratadas tienen las puertas abiertas en Fundación Invictus que, de manera temporal mantiene en celdas con pacas de paja a algunas especies que fueron rescatadas de ambientes en los que eran exhibidas en centros de diversión, así como a otras que fueron lastimadas por particulares.

Hasta el momento, Ortigoza ha rescatado a 22 animales salvajes y cinco domésticos, es decir, un total de 27 que hacen de su espacio y no un zoológico, sino un centro de rehabilitación de especies que se encuentran en peligro, a la sombra del maltrato humano, en cautiverio o con lesiones fuertes como fracturas, incluso viviendo con desnutrición y otro tipo de injusticias derivadas del descuido o la maldad.

Cabe mencionar el activismo que practica la fundadora del hospital, una vez que las especies sanan, éstas son puestas en libertad en un espacio que ya se tiene destinado para ellas y que se encuentra en un santuario en Colorado, Estados Unidos.

Fundación Invictus se mantiene en parte, gracias al apoyo de hospitales privados y públicos, ayuda por la que puede obtener todo lo que requiere para la sanación de las especies que se ponen en sus manos, en los que alumnos de licenciatura en medicina veterinaria, biología y humanidades son clave en las funciones que brinda el lugar.

Tan sólo en tres años la fundación ha logrado el rescate y rehabilitación de 137 felinos salvajes, entre los que se encuentran tigres, y que ya han sido reubicados en 136 santuarios, sólo uno de ellos sigue en el hospital.

De los 27 animales que se encuentran ahora en Fundación Invictus, hay dos venados, cuatro leones, cuatro tigres, dos jaguares, un jaguarundi (o gato moro), un puma, un ocelote, dos ajolotes, dos iguanas, una tortuga y dos margais (gato tigre). Ello sin contar con la atención que el lugar brinda a cinco especies de corte doméstico: tres perros y un par de conejos.

A estos animales jamás les falta de comer, pues la Fundación recibe donaciones de bancos de alimentos, hospitales, clínicas públicas y privadas. Ericka Ortigoza señala que su fundación nació con el objetivo de atender a los animales víctimas de maltrato e incluso a la fauna silvestre afectada por la incidencia humana. También apunta que su visión reside en rehabilitarlos y su misión el reubicarlos o dejarlos en libertad.

Hospitales como Fundación Invictus sólo se encontraban en lugares como los pueden ser: Wildlife Foundation en Reino Unido, en la que cuentan con apoyo de celebridades locales, además de ofrecer pláticas en favor de la herencia y la vida natural; The Humane Society of The United States, sociedad que lucha por los animales, defendiendo el que se dejen de usar prendas hechas de piel, mejorando la vida de los que viven en granjas y también gestionando los procesos necesarios para que, de poco en poco se acabe con la prueba de cosméticos en animales.

https://noticiasambientales.com/