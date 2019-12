Ginés dijo que es inminente la restitución del protocolo de aborto no punible

Connect on Linked in

El ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que es inminente la restitución del protocolo de aborto no punible que Mauricio Macri derogó por decreto antes de culminar su gobierno.

“Estuve hasta recién viendo la versión casi definitiva, y mañana (por el jueves) hay novedades”, reveló González García, en diálogo con TN. De esta manera restablecerá la medida que Macri derogó por decreto a los pocos días de haber sido publicada, argumentando que había sido una decisión inconsulta del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Haciendo referencia a la interna que vivió la anterior gestión, Ginés aclaró que en esta ocasión se publicará a través de una resolución. «Es un atributo de un ministro, no tiene que haber ningún decreto”, diferenció y agregó: “Fue un mamarracho político que no tuvo ningún sentido, ha sido casi intimidatorio sobre los trabajadores de la salud lo que pasó con el anterior protocolo, les dio miedo, inseguridad, si el presidente se metió en cosas de este tipo”. “Esto es un apoyo, que sientan que el Poder Ejecutivo va a cumplir y tratar de hacer cumplir”, sostuvo.

“Más que una obligación, es una guía para los trabajadores de la salud”, explicó. “Lo que pasó, es que un hecho legal como la Interrupción Legal del Embarazo, absolutamente puesta en el código penal, con jurisprudencia de la Corte, tiene que ser actualizado a medida que se cambió el Código Civil y Comercial, y a su vez a medida que la innovación produce que haya nuevos medicamentos que actúan de una manera mucho más eficaz, todo eso lo incluye el protocolo”, detalló el titular de la cartera de Salud.

Consultado sobre dónde regirá la resolución, informó que la Ley Nacional de Interrupción Legal del Embarazo “es para todas las provincias”, “si quieren adoptar o no el protocolo será una cuestión de cada gobierno”. En ese sentido adelantó que la semana que viene se reunirá con los ministros de todas las provincias “para conversar de este tema y buscar que no sea un elemento de confrontación, sino la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en Argentina. En el fondo, el que no quiere protocolo, no quiere que se cumpla la ley”, enfatizó.

Al respecto de si el Gobierno de Alberto Fernández impulsará nuevamente el debate sobre la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, Ginés declaró que hará “todo lo posible para que sea pronto, tratando de no herir a nadie y de conversar para apaciguar los ánimos”.

“Hay razones sanitarias que, entre otras cosas, eliminarían 46 mil internaciones solo en hospitales públicos por aborto mal hechos, 46.030 muertes de chicas jóvenes que dejan un hogar con varios pibes sin mamá, la mortalidad infantil de esos chicos es 50 mil veces mayor que los otros, son razones estrictamente sanitarias, no me meto con cuestiones religiosas”, justificó.

“Ojalá sea un debate sano”, anheló de cara a un posible futuro tratamiento del proyecto de ley y comparó con el debatido en 2018: «Empezó como un buen debate y terminó en un combate absurdo con especulación política”, concluyó.