Ginés González García ingresó al sanatorio Otamendi para realizarse un chequeo médico

El ministro de Salud, Ginés González García, ingresó esta mañana al Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para someterse a un chequeo general, según informaron fuentes oficiales.

Sus asesores aseguraron que el funcionario se realiza un chequeo general de rutina, que incluye exámenes de laboratorio de perfil tiroideo y una consulta nutricional, y descartaron un problema de salud más grave.

Las fuentes consultadas aseguraron que desconocían si el ministro sería sometido a un testeo por coronavirus.

En su rol de ministro de Salud, González García, de 74 años, quedó al frente de la estrategia sanitaria del gobierno nacional contra el coronavirus, función que lo expuso elevados picos de exposición pública y estrés.

Recientemente, en una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos, contó cambió algunos hábitos personales para cuidarse especialmente de la enfermedad. Por su edad y su sobrepeso, integra uno de los grupos de riesgo ante el Covid. “Tengo riesgo aumentado pero toda mi vida me dediqué a esto y es un honor estar en un lugar como este en este momento. Me cuido con el distanciamiento y voy de casa al trabajo y de vuelta a casa. Nos juntamos mucho por teleconferencia y en el ministerio solo hay un 8 o 9 % del personal, con distancia de cinco metros”, relató.

El fin de semana, el funcionario estuvo en la Quinta Presidencial de Olivos para definir junto al Presidente y los gobernadores las características de la etapa de la cuarentena que se inició el lunes 25 de mayo e incluyó nuevas restricciones en el Área Metropolitana. Su última actividad pública fue el martes, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Presentaron Tele-Covid, un sistema de consultas médicas que lanzó el gobierno nacional.

La semana pasada, en una entrevista con Infobae, había adelantado la posibilidad de que se aíslen algunos barrios de emergencia donde se detecten focos de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo, tal como terminó sucediendo en Villa Azul.

La salud de los funcionarios que están al frente del combate del coronavirus en la Argentina es un tema que surgió el sábado a la noche en la conferencia de prensa brindada por el presidente Alberto Fernández. Ante una consulta de un periodista, que le transmitió la preocupación de su sobrina “Valentina”, el jefe de Estado contó por qué no usa barbijo en la residencia de Olivos.

“Aquí en Olivos estamos todos muy protegidos y si utilizara un barbijo vos no me entenderías nada”, respondió. Y luego, hablándole a Valentina, completó: “Quedate tranquila que hay que usar el barbijo como ordenan en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia”. “Yo me cuido como vos, salgo con barbijo cuando voy a la calle”, finalizó el Presidente.