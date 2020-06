González García: «Entre Ríos es un ejemplo”

Connect on Linked in

El modo en que enfrenta la pandemia Entre Ríos “es un ejemplo para el país”, aseguró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El funcionario nacional aclaró que “estamos transitando una etapa, todavía no terminó esto y no podemos aflojar el cuidado”.

En su paso por Paraná, el funcionario nacional explicó que los cuadros epidemiológicos en el país son disímiles: “Argentina es un país muy grande, somos muchas Argentinas. Entre Ríos es uno de los lugares donde las cosas están mejor desde el punto de vista epidemiológico, porque lo que pasa son episodios de gente que va a lugares donde hay circulación comunitaria del virus y viene aquí y no cumple con lo que debe cumplir que es, justamente, cuidarse”.

En ese marco consideró que durante este período de Asilamiento Social, Preventivo, Voluntario y Obligatorio (Aspo) Entre Ríos “ganó muchísimo; hubo una extraordinaria expansión en los servicios de salud: hoy hay un 35 por ciento más de camas disponibles, arriba del 30 por ciento de recursos críticos, hay una organización espectacular y se trabaja con el sector privado, por lo que la provincia es un ejemplo y eso es patrimonio de los entrerrianos”.

“Hago énfasis en que estamos transitando una etapa, todavía no terminó esto y no podemos aflojar el cuidado. No podemos hipotecar lo que hemos construido. No podemos perder lo que hemos ganado”, dijo el médico.

“Aquí el tiempo que le ganamos al crecimiento de la epidemia significó una enorme preparación de todos nosotros como personas, organización y estructura. Por supuesto seguiremos aportando para todas estas cosas”, agregó.