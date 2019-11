Granadero oriundo de Paraná donó su uniforme oficial al Museo Provincial

Print This Post

“Hice lo que tenía hacer, donar a mi ciudad natal el uniforme histórico de la Independencia”. Con estas palabras y luego de su pase a retiro del Ejército, el Suboficial Mayor Edgardo Ríos inició un recorrido por el sur de la provincia divulgando la historia del cuerpo de Granaderos a Caballo, culminando este martes en Paraná.

Se trata del Suboficial Mayor Edgardo Ríos perteneciente al Ejército Argentino y oriundo de Paraná, quien en la mañana de este martes arribó a nuestra ciudad y, en plaza 1º de Mayo, fue recibido formalmente por los secretarios General y Derechos Humanos, Eduardo Solari y de Relaciones Institucionales, Estela Pilar Boykens; autoridades del Ejército y escolares. Su llegada simbolizó la culminación de su última actividad cuando decidió emprender un periplo por el sur de la Provincia haciendo conocer la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo, reseñando el histórico Cruce de los Andes y ahondar en la vida del general José de San Martín.

Ríos destacó de su travesía que desde el año 80 “prestaba servicios en el glorioso Ejército Argentino. En junio de este año decidió mediante la autorización que le otorgó la Jefatura del Cuerpo de Granaderos, donar su uniforme histórico de la Independencia, al Museo de la Provincia”. Luego de tomar contacto con el titular del museo, Rubén Clavenzani, y acceder a esta petición, comenzó su marcha montada por el sur de la provincia «llevando los valores sanmartinianos y todo lo que hace un Granadero: portar permanentemente el legado del Padre de la Patria a los cuatro puntos cardinales y acercarles los Granaderos a todos los más pequeños que no tienen posibilidad de viajar a Buenos Aires”.

“Hice lo que tenía hacer, darle a mi ciudad natal el uniforme histórico de la Independencia para que se conserve en el Museo de la Provincia “, subrayò.

De su experiencia remarcó que chicos de los departamentos Islas, Puerto Ibicuy entre otros puntos llegaban a caballo o en lancha «y esto me emocionó muchísimo porque no habían visto un Granadero pero tenían presente los valores del Padre de la Patria y en esto remarcó la tarea de los maestros. Esto es un homenaje también para ellos, no solo para los escolares”.

Explicó que fueron 21 días de travesía, iniciando el recorrido desde la Caminera de la Ruta 12, pasando por Mazaruca, La Argentina, Médanos, Gualeguay, Victoria, Diamante, y Aldea Valle María”. Destacó de todos estos sitios, la buena recepción y reconocimiento de los vecinos hacia la figura del Granadero.