Greenpeace: “Le quitan el agua a los mendocinos para dársela a las mineras”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Se aprobó la modificación a la ley provincial 7.722. Greenpeace sostuvo que la decisión legislativa atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia. La modificación a la ley 7.722 permite el uso de ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia.

“Es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta. Sin dudas, esta resolución no ayuda a combatir los efectos del cambio climático que ya afectan a la provincia”, sostuvo Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace.

Según la organización, la modificación a la normativa provincial representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente. También, desde la ONG sostuvieron que al no abrir la modificación a debate o audiencia pública, no se cumplió con los procedimientos legislativos contemplados por ley que garantizan la transparencia de la toma de decisiones y la participación ciudadana.

Fuente: greenpeace.org/