Habilitan salidas terapéuticas en un radio de 500 metros y por 45’en la cuarentena administrada

Desde el gobierno provincial se detalló la modalidad establecida para las salidas terapéuticas del hogar para personas con discapacidad en Entre Ríos en el marco de las restricciones sanitarias. Serán de hasta 500 metros, de 45 minutos, en dos turnos, a la mañana y a la tarde, con un acompañante.

Desde el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social se informó este jueves sobre la reglamentación en la provincia del permiso de salidas terapéuticas para personas con discapacidad, en el marco del aislamiento social obligatorio, las que se podrán realizar dos veces al día bajo un protocolo especificó.

La información fue brindada a través de la conferencia de prensa virtual, que se emite diariamente desde la Casa de Gobierno, por el director de Salud Mental, Carlos Berbara, y la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi, áreas que dependen de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, respectivamente.

Se detalló que la persona con discapacidad deberá contar con el Certificado Único, una autorización médica que indique que la salida es con fines terapéuticos y debe quedar aclarado que no tiene otra enfermedad de riesgo.

Berbara indicó que los modos de salida del hogar serán de un tiempo prudencial de 45 minutos, por la mañana y por la tarde, en un recorrido que se limitará a un radio de 500 metros, y “con todas las medidas de higiene y protección para la persona y su acompañante».

En tanto, Artusi explicó que la herramienta fue instrumentada tras la escucha a padres e instituciones que solicitaron los permisos de salida como una forma de acompañar la terapéutica para resolver situaciones de crisis especiales. «Las personas pueden salir acompañadas, siempre y cuando sea con un conviviente cercano de su entorno familiar», aclaró la funcionaria.

«Este permiso de salida debe llevar el Certificado Único de Discapacidad, el que si no está vigente, tiene 90 días desde la fecha de vencimiento dentro de la cuarentena, con lo cual, pueden circular con CUD vencido. A este Certificado y el DNI de la persona hay que sumarle una autorización médica que puede tramitar el equipo tratante o el médico terapeuta de cabecera donde se establezca que esta salida tiene fines terapéuticos, y además, en la orden tiene que quedar aclarado que la persona no tiene otra enfermedad de riesgo», dijo la funcionaria y solicitó que quien tenga síntomas, por más que tenga este permiso, no salga».

Por otro lado, Berbara, informó el estado epidemiológico actual de la provincia y precisó que se han registrado desde el inicio de la pandemia un total de 369 los posibles casos estudiados, de los cuales 341 fueron descartadas, 22 confirmados con coronavirus y seis personas que continúan en estudio.

Trámite

El director de Salud Mental se refirió a los permisos de salida terapéutica de las personas con discapacidad y en este sentido dijo que «hemos trabajado con el Instituto Provincial de la Discapacidad, tomando en consideración fundamentalmente una herramienta indispensable, necesaria, para aquellas familias que están conviviendo en esta etapa de cuarentena con personas al cuidado con diferentes grados de discapacidad». Señaló que es «imperios para estas personas tener algunas salidas que fuera del marco de cuarentena se transforman en una herramienta terapéutica indispensable para favorecer avances y mejoras en sus cuadros».

Y agregó: “Para nosotros fue imperioso trabajar de una manera muy estricta y seria para que la posibilidad de los permisos de salida cumplan con la función de garantizar un estado de bienestar, de prevenir ciertos estados de ansiedad, inquietud, que estas personas puedan padecer, pero a la vez, procurando que ni estas personas ni sus familiares, ni los trabajadores que la asisten, ni la comunidad en general, corra el riesgo del contagio de coronavirus».

Dijo que para ello está a disposición en las páginas oficiales del Instituto Provincial de Discapacidad y del Ministerio de Salud esta herramienta donde punto por punto desglosa cuales son los cuidados que hay que tener.

Explicó que la implementación en la provincia se decidió a partir de una herramienta nacional que surgió la semana pasada. “Nos pusimos a trabajar, pusimos en comparación y tomamos muy en cuenta la directiva nacional, como así también las herramientas que fueron habilitando otras provincias en una comunicación permanente con el Ministerio de Salud de la Nación y algunos equipos técnicos provinciales, locales y también del país», comentó y aclaró que esta herramienta es terapéutica, no recreativa. “Lo que estamos promoviendo aquí es que podamos tener un elemento que nos permita sostener esta cuarentena en el mejor estado de salud posible y que a la vez procure el cuidado de prevención del contagio tal cual la normativas del Ministerio Salud”, remarcó.

Berbara advirtió que «hay ciertas particularidades que van a cubrir los modos de salida del hogar, con un tiempo prudencial de aproximadamente 45 minutos, en un turno de mañana y uno de tarde; un recorrido que se va a limitar a un rango de 500 metros; y una serie de recomendaciones que tienen que ver con medidas de higiene y de protección para la persona en particular y su acompañante».

Consultas

Por su parte, la titular del Iprodi, Inés Artusi, amplió la información y señaló que «en el marco del trabajo conjunto entre la Dirección de Salud Mental y el Instituto de Discapacidad hemos tratado de ser especialmente cuidadosos con esta población que fue definida como de riesgo al comienzo de la cuarentena».

En ese sentido, indicó que «hemos escuchado a padres e instituciones que nos han solicitado los permisos de salida como una forma de acompañar la terapéutica y resolver situaciones de crisis especiales».

En ese marco, señaló que «pedimos especialmente que esta herramienta que hemos diseñado para aplicar en la provincia de Entre Ríos sea utilizada con ese criterio y por eso no le hemos puesto ni horarios ni días establecidos, sí límites de tiempo de circulación y cercanía, porque apelamos a que sea verdaderamente usada para superar determinadas situaciones de crisis que puedan tener».

Aclaró que este permiso de salida tiene como principal característica que se debe llevar el Certificado Único de Discapacidad, el DNI y una certificación médica.

Añadió que «es importante que en ese certificado, que puede ser digital, esté aclarado que no tiene ninguna otra enfermedad de riesgo, ni una diabetes, ni una cardiopatía, ni nada de lo que está establecido. Pedimos especial cuidado en lo que se certifique para que verdaderamente sea bien usado», subrayó.

Asimismo, solicitó que «quien tiene síntomas, por más que tenga este permiso, no salga y que cuando lo haga sea con todos los cuidados que se les solicita a todas las personas que circulan». Precisó que «pueden salir acompañados, siempre y cuando sea con una persona del entorno familiar o conviviente, estas pautas, herramienta, están publicadas, vigentes, en el Comité de Emergencia Sanitaria desde este jueves”, completó.