Hábitos saludables de alto impacto para mejorar tu estilo de vida y productividad

Estar sano no significa ausencia de enfermedad. Va mucho más allá. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de llevar un estilo de vida saludable?

Aquí te presento siete hábitos saludables con un alto impacto y que podrán servirte de referencia para saber si estás haciendo las cosas bien y en cuales puedes mejorar.

Aplicando cada uno de estos hábitos, mejorarás tu productividad en el día a día, aumentará tu nivel de energía, tomarás mejores decisiones, te sentirás mejor contigo mismo, disfrutarás más cada momento y en definitiva vivirás mejor.

Contacto con la naturaleza

Hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza. Solo oímos ruidos de coches, vemos luces artificiales, respiramos aire contaminado y perdemos nuestros ritmos naturales.

Escalar, montar en bici, bañarnos al aire libre, picnic o un simple paseo rodeado de bosque nos ayudará a conectar con el entorno, relajarnos y sentirnos mejor.

Realizar: Al menos una vez al mes.

Meditar

Este es quizás uno de los hábitos más importantes y el más desconocido por muchos. Cada vez son más los estudios que respaldan los múltiples beneficios de la meditación.

Podemos aprovecharnos de sus beneficios desde solo un minutos al día.Como se explica en este video

Recomiendo empezar con un ejercicio tan sencillo como este:

Ponte en una posición cómoda y relajada (pero no mucho o te dormirás)

Una mano sobre el pecho y otra sobre el estómago

Inspira profundamente y espira suave

Mantén una posición cómoda con los ojos cerrados.

Siente tu respiración y no la pierdas.

Realízalo durante unos minutos sintiendo como llenas tu cuerpo de oxígeno.

Con la ayuda de una persona especializada o con una aplicación móvil como: “Headspace” podrás ir progresando más fácilmente hasta llegar a conseguir un nivel de meditación avanzado durante minutos y horas.

Realizar: Todos los días desde un minuto en adelante.

Movimiento

Movimiento, movimiento y más movimiento. Por ejemplo:

-Pasear a diario

-Pasar tiempo en diferentes posturas mientras trabajas

-Hacer algunos estiramientos tras un día duro de trabajo o de un viaje de muchas horas.

-Entrenar con intensidad: dos a cuatro veces a la semana

Realizar: Todos los días

Seguir aprendiendo

Hace poco conocí a una cliente de 84 años que iba a la Universidad para hacer ejercicios de memoria. También una compañera de trabajo que estaba a punto de jubilarse y ya planeaba sus clases de “Nuevas tecnologías” para aprender a usar bien el ordenador y el WhatsApp entre otros.

Estar siempre aprendiendo algo nuevo es vital para mantener una mente saludable por muchos años.

No solo me refiero a seguir estudiando como un buen profesional actualizándote continuamente. Sino también a seguir aprendiente cosas nuevas que nos enriquezcan como persona.

Con el paso del tiempo serás más interesante y tendrás muchas más cosas que contar, ¿no crees?

Realizar: Toda la vida.

Así es como yo me organizo, pero puede ser diferente para cada uno:

Leer un artículo al día.

Un libro al mes.

Uno o dos cursos-congresos anualmente (según disponibilidad)

Alimentación saludable

Sin duda uno de los hábitos con mayor impacto en tu salud. Somos lo que comemos y si quieres tener una salud fuerte y que tu cuerpo funcione como una máquina perfecta, tienes que alimentarlo con calidad y prestar mucha más atención a esto.

Bajos niveles de energía, ansiedad, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión… son solo algunos de los problemas derivados de una mala alimentación.

No lo dudes, si quieres rendir bien cada día, optimizar los resultados de tus entrenamientos, cambiar tu cuerpo y vivir mejor prioriza comida real como veíamos en este post: Guía para hacer la compra de manera inteligente

Realizar: Siempre

Desconectar antes de ir a la cama

Está demostrado que dormir diariamente menos de seis a ocho horas aumenta el riesgo de muerte.

Si no puedes dormir suficiente por la noche una siesta de 10-20’ aproximadamente te puede salvar la vida literalmente.

Un truco para conseguir un sueño de mayor calidad es desconectar todos los dispositivos digitales media hora antes de ir a la cama. Intenta también mantener la casa poco iluminada y luces cálidas a ser posible.

Aprovecha este momento también para leer un buen libro (introducimos hábito 4°)

Realizar: Siempre antes de dormir

Viajar

Dejo para el final el hábito más personal y menos riguroso. Aquí no conozco ningún estudio ni tampoco he indagado sobre el tema. Solo lo he comprobado conmigo mismo.

Pero estoy convencido de que es una de las experiencias más saludables que podemos vivir.

Conocer nuevos lugares, romper la rutina, probar otras comidas, perderse y aprender otras costumbres e integrarse en nuevas culturas… ¿conoces algo más enriquecedor?

Fuente: https://ufitboutique.com/