Habló el primer paciente infectado con coronavirus en la Argentina

Ariel dio una entrevista telefónica desde donde está internado y aseguró que no tiene fiebre y que le hacen los controles. «No tengo sushi, pero no pasa nada», bromeó.

Durante la tarde del miércoles Ariel, el primer positivo de coronavirus del país, dio una entrevista telefónica desde el lugar donde está internado y aseguró que está “bárbaro».

«Me siento re bien. Me faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien. No tengo fiebre y me hacen los controles», aseguró.

El hombre de 43 años, del que no trascendió su apellido, había regresado al país el 29 de febrero luego de haber estado en Milán, Barcelona y Roma. Cuando pasó por el aeropuerto de Ezeiza no tenía sintomatología, pero a los pocos días tuvo mucha fiebre, tos y dolor de garganta por lo que se presentó en un centro médico de Barrio Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, dónde inmediatamente se activó el protocolo y quedó internado.

Ariel, que desde hace 9 días se encuentra internado en el Sanatorio Agote de Recoleta, expresó que su intención es llevar tranquilidad a la sociedad con respecto a la enfermedad.

“Me siento muy bien desde el primer momento en que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud y no siento nada. Estoy perfecto”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

El paciente también explicó que el desde el momento en el que pisó el país trato de no ver a nadie y solo tuvo contacto con su hermano, quien lo fue a buscar al aeropuerto y que también respeta la cuarentena.

“Ahora no tengo contacto con nadie. Nadie puede venir a visitarme. Por ahora me comunico con mi familia por videollamadas”, explicó Ariel y dijo que este jueves le iban a realizar otro hisopado para ver si aún daba positivo.

«Me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada», bromeó.