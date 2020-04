Habría un principio de acuerdo para una sesión “mixta” en Diputados

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En una reunión de Labor Parlamentaria, oficialismo y oposición acercaron posiciones y vieron con buenos ojos la posibilidad de realizar una sesión donde la mayoría de los legisladores participe de manera virtual.

Tras una extensa reunión presencial que combinó informes técnicos con debate político, oficialismo y oposición lograron un principio de acuerdo en la Cámara de Diputados para sesionar la semana próxima. Entre la opción presencial y la virtual, cobró fuerza una posibilidad intermedia: la de realizar una sesión “mixta”, para garantizar el cumplimiento de las restricciones sanitarias.

Los jefes de bloque llegaron a un entendimiento para que pueda realizarse por primera vez una sesión con la sola presencia física de los jefes de bloque y las autoridades de la Cámara, mientras que el resto de los diputados podría participar de manera remota, por intermedio de una aplicación que permite dar quórum y votar a través de una “conexión segura” (VPN).

“Pudimos avanzar en la idea de que, con la presencia de autoridades y presidentes de bloque y diputados en modo virtual, podamos construir un proceso que nos permita, como Parlamento, sesionar de manera virtual”, confirmó a la prensa el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quien encabezó la reunión de Labor Parlamentaria.

Fue la primera vez que diputados de distintas fuerzas se encontraron cara a cara desde que se declaró la pandemia del Covid-19. En el Salón Delia Parodi, legisladores y autoridades se sentaron con la debida distancia, todos con barbijos y provistos de alcohol en gel.

La discusión continuará este martes en una reunión de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, recientemente constituida, donde se elaborará un protocolo de sesión virtual; esto es, los pasos a seguir para concretar este tipo de debates, que hoy no están regulados -aunque sí permitidos por el reglamento-.

Luego, a pedido de Juntos por el Cambio, ese protocolo será abordado en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Mayda Cresto (Frente de Todos). La intención es que haya dictamen favorable esta semana -podría ser el miércoles-.

El tercer paso aun no está cerrado: mientras Juntos por el Cambio insiste en que el dictamen debe aprobarse en una sesión presencial -porque así lo indica el reglamento para las propuestas de reforma-, desde el Interbloque Federal sostuvieron que bastaría con el aval del protocolo en Labor Parlamentaria.

Sea como sea, Massa aclaró en conferencia de prensa que el protocolo en cuestión se renovará cada 30 días, con el fin de no perpetuarlo en el tiempo. Y en favor de la virtualidad, advirtió que una sesión convencional requeriría la presencia de “alrededor de 900 personas” en un mismo sitio.

En tanto, Juntos por el Cambio mantendrá una reunión de interbloque este martes a las 16 para analizar los pasos a seguir. “No se puede votar leyes por videoconferencia porque todavía no se modificó el reglamento. Nosotros no estamos cerrados al sistema de sesiones remotas o mixtas. Estamos queriendo acordar, pero observamos que no hay diálogo político sincero”, se atajó Mario Negri en declaraciones al canal TN.

En la reunión de Labor Parlamentaria estuvieron, además de Massa, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y sus pares Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez. También tomaron parte el secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Cheppi; los secretarios parlamentario, Eduardo Cergnul, y administrativo, Rodrigo “Rodra” Rodríguez.

Participaron además el radical Negri, Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Eduardo “Bali” Bucca por el Interbloque Federal; y José Luis Ramón por Unidad Federal para el Desarrollo. Por último, asistieron el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González; la secretaria parlamentaria del Pro, Silvia Lospennato; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

La reunión inició con una serie de informes técnicos a los diputados por parte de los funcionarios de la Cámara. El secretario Cheppi detalló en primer lugar las herramientas de funcionamiento remoto utilizadas desde que se dispuso el aislamiento, y luego sintetizó los convenios firmados con el Renaper y Arsat para la realización de sesiones virtuales.

A su turno, Rodríguez expuso un informe sobre las medidas sanitarias y de funcionamiento general de la Cámara adoptadas por la Secretaría Administrativa, y también informó sobre la asignación de fondos de subsidios a instituciones sanitarias.

A continuación, el director médico de Diputados, Marcelo Alak, formuló una serie de recomendaciones sanitarias y entre ellas desaconsejó el desarrollo de una sesión presencial en el recinto, con el fin de preservar el aislamiento social. Insistió en que, en caso de elegirse ese formato, debe respetarse una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario, Daniela Vilar, se refirió al trabajo en ese ámbito para elaborar el protocolo de sesiones virtuales. Con ese fin habrá una nueva reunión de esa comisión este martes a las 14, en formato remoto.

Fuente: Parlamentario