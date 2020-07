Hallaron asesinada a una adolescente que estaba desaparecida en Santa Fe

Print This Post

Rocío Magalí Vera, de 14 años, fue hallada asesinada este lunes en un baldío del barrio Carmen Luisa en la ciudad santafesina de Reconquista, tras haber desaparecido de su casa el sábado por la noche.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de la adolescente fue encontrado sin ropa y con algunas prendas tapando su cabeza pasadas las 18, por un hermano de ella que la buscaba de manera intensa y enseguida dio aviso a la Policía.

El fiscal de la causa, Alejandro Rodríguez, sostuvo que «se hizo presente el Grupo Técnico Criminalístico, la médica policial, gente de la policía de investigaciones, de la fiscalía y personal de la comisaría Segunda».

Respecto a la causa de la muerte, sostuvo que «el cuerpo tiene signos de haber padecido la acción de un tercero, es decir, evidentemente se está en presencia de un hecho doloso y que estamos investigando».

«Hay que hacer la autopsia que se ordenará mañana y entonces vamos a tener información más precisa. Hoy aventurar un abuso o lo que fuere no estoy en condiciones de decirlo técnicamente, más allá de alguna impresión que puede tener», precisó el fiscal en declaraciones a la prensa.

Además, prosiguió: «Yo me he reunido con los familiares, le hemos dicho esto, se hizo presente la jueza de Menores Griselda Delbón, porque teníamos algunas pistas de la participación de personas mayores y menores. «En este momento hay una persona menor que está aprehendida, presumimos que con alto grado de probabilidad que puede estar implicadas más personas».

El fiscal indicó que «hay un elemento contundente, pero es la autopsia la que va a decir la causal de la muerte y afirmó: «Que si tiene signos de violencia, sí, que hay elementos compatibles con la muerte, sí, pero hasta que no hagamos el peritaje correspondiente no podemos todas las respuestas».

«Presumiblemente, la hora de la muerte podría fijarse en la noche de anoche por la rigidez del cuerpo, estimó, y respondió sobre el dato de un supuesto embarazo en curso, como aseguraban allegados a la víctima presentes el lugar, que ese dato «lo va a arrojar la autopsia, signos evidentes y visibles de un embarazo no tenía», añadió el fiscal.

El domingo, la comisaria segunda de Reconquista emitió un pedido de paradero por fuga hogar a pedido de la Nilda Valenzuela, madre de Rocío.

La mujer dio cuenta que vivía en barrio La Loma, extremo sur de la ciudad, y que en horas de la mañana «sin poder precisar la hora, el novio de ella que se llama M. V. la llevó a la casa de su padre que vive en Calle 10 sin poder precisar la dirección exacta porque quería pasar el día con su padre».

La mujer dijo que «la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E. G., de unos 30 años a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita».

Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y «un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabe para dónde fue».

Agrupaciones feministas, de derechos humanos y parte de la población marcharon el domingo a la sede del ministerio Público de la Acusación de Santa Fe para pedir una pronta acción en la desaparición.