Histórico hotel de Paraná cierra sus puertas por efecto de la pandemia

En un comunicado dado a conocer esta tarde por la empresa hotelera Yáñez Martín SA, se conoció que el Paraná Hotel Plaza Jardín clausura sus actividades comerciales en la capital provincial. En información a la que accedió AIM, las responsables de la empresa familiar se “despiden con tristeza” señalando que tras 73 años deja de funcionar.

“Queremos informarles con gran tristeza y desolación que tras más de 70 años en la actividad hotelera, debemos cerrar definitivamente las puertas de nuestro Paraná Hotel Plaza Jardín que fuera fundado por nuestro padre, pionero en la hotelería del Litoral Argentino”, dijeron en una carta que llegó a esta Agencia firmada por Carmen y Lila Yáñez, directora de la empresa hotelera que gestionaba hasta hoy el emblemático lugar de hospedaje en la capital provincial.

En una misiva que se dirige especialmente a los vecinos de la ciudad, las empresarias señalan que “como empresa familiar paranaense es una noticia que no nos hubiera gustado dar nunca pero la situación se ha vuelto insostenible debido a que estamos con las puertas del hotel cerradas desde el 18 de marzo pasado debido a la difícil situación que nos impacta a todos; la pandemia de Covid-19”, apuntaron.

En un repaso de la situación del sector hotelero gastronómico, reconocieron que “ha sido el más golpeado por el coronavirus en todo el mundo y son cientos de miles de locales que han tenido que cerrar sus puertas”. Evocando que “han sido muchas las alegrías que tuvimos con éste emblema de la ciudad y también muchas las tormentas que nos tocaron vivir pero como ésta ninguna. Hoy nos despedimos del Plaza Jardín con una profunda tristeza, fueron 73 años apostando a nuestra Paraná que nos vio crecer y nos permitió desarrollarnos como empresarias locales. Hemos recibido ayuda para intentar paliar la crisis sin precedente que vivimos pero la misma resulta escasa. Con gran esfuerzo hemos podido cumplir con los salarios y obligaciones a la fecha. Nuestra Municipalidad no ha aportado el mínimo beneficio a nuestro sector. No se ha atendido la necesidad imperiosa de las empresas de obtener créditos blandos que nos permitan sobrellevar ésta crisis. También hemos solicitado que se nos permita trabajar, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, sin embargo el último fin de semana, un decreto municipal nos obligó a cerrar los restaurantes, a pesar de que todos estábamos cumpliendo con los protocolos. Reclamamos controles entendiendo que la Municipalidad cuenta con personal para ello que sumado a la responsabilidad de todos nos permitiría trabajar sin riesgos. Nada de ello ha sido escuchado ni consensuado con nuestro sector”, criticaron sobre las medidas que se han tomado oficialmente.

Evaluando la situación es que llegan a la conclusión que “lamentablemente no tenemos horizonte y no sabemos hasta cuándo durará ésta crisis. Vivimos en una incertidumbre que no nos permite planificar a futuro y nos ha quitado los sueños de todo proyecto. La decisión de cerrar definitivamente fue adoptada con mucha carga emotiva, más el dolor de no poder seguir dando trabajo a un grupo de colaboradores, a los que se les respetarán sus derechos como siempre ha sido”, afirmaron.

Por último, en la despedida expresaron: “no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia nuestros colaboradores y a cada uno de los huéspedes que nos visitaron en éstos largos años. Esperamos que pronto podamos retomar nuestra actividad con normalidad para mantener con vida al Gran Hotel Paraná (el otro negocio de la empresa) y con él a todos sus integrantes. Somos una familia que siempre apostó a su ciudad, su provincia y su país. Con el cariño y espíritu de siempre saludamos a nuestros clientes, amigos, proveedores y tantos paranaenses que hoy se solidarizan con nuestra empresa”, concluyeron.